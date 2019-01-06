Югорчанам напомнили правила пожарной безопасности при посещении церкви в Рождество

Уже завтра, 7 января, православные христиане отметят один из главных праздников – Рождество Христово. В Югре задействуют 84 культовых учреждения, где пройдут рождественские мероприятия, в которых примут участие тысячи жителей округа. Чтобы в праздничный день не случилось никаких эксцессов, в ГУ МЧС по ХМАО-Югре призвали жителей соблюдать основные правила пожарной безопасности при посещении церкви.

- во время зажигания свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- крепко подвязывайте платки и убирайте волосы, чтобы уменьшить риск попадания на них огня свечи при наклоне головы;

- следите за детьми, чтобы они не задели горящую свечу рядом с вашей одеждой;

- не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости (целлулоидные игрушки, спички и зажигалки);

- соблюдайте безопасное расстояние от других прихожан;

- если одежда всё-таки загорелась, быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- изучите планировку молельного зала и здания церкви в целом, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

- если сработала пожарная сигнализация, не пугайтесь, быстро покиньте молельный зал, не создавая паники и давки.

Как рассказали «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе ведомства, для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений специалисты провели обследования. Также будет организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений округа, инспекторов Госпожнадзора и спасателей. Общее количество сотрудников МЧС, которые будут дежурить в местах проведения богослужений, составит более ста человек.