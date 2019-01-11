В югорском селе многодетная мать задушила маленькую дочку

Страшная трагедия разыгралась в одном из населенных пунктов Ханты-Мансийского района Югры. Накануне, 10 января, в селе Нялинское правоохранители обнаружили тело двухлетней девочки с признаками удушения. В убийстве малышки подозревается родная мать. Югорские следователи уже начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Обычная семья

Подозреваемая – молодая женщина 29 лет проживала со своими тремя малолетними детьми в частном доме. Жилплощадь делила с родственниками – родной мамой и ее супругом, который приходится отчимом фигурантке уголовного дела. В семье также растет маленький ребенок. Однако каких-либо бытовых конфликтов в семье не наблюдалось. Не состояло семейство и на учете в органах системы профилактики.

- Соседи характеризовали семью положительно. Никто из взрослых не был замечен в злоупотреблении алкоголем, асоциальном поведении. Это была спокойная, среднестатистическая семья. Каких-либо видимых предпосылок к случившемуся, не было, - отметили в следственном управлении СКР по ХМАО-Югре.

Помимо погибшей девочки у подозреваемой есть еще двое малолетних детей, 2011-2012 года рождения. С супругом молодая женщина была в разводе. Известно, что в последнее время он проживал в Ханты-Мансийске.

Страшная находка

Согласно материалам уголовного дела, молодая женщина рукой закрыла дыхательные пути своей 2-летней дочери. После чего девочка скончалась. Что побудило женщину пойти на такой шаг, выясняет следствие.

- Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления психического состояния подозреваемой. В настоящее время женщина заключена под стражу, с ней проводятся следственные действия, - добавили в следственном управлении СКР по ХМАО-Югре.

Тихое место

Территория сельского поселения Нялинское чуть больше 25 тысяч гектар. В населенном пункте проживает всего около 1000 человек. Известие о жестоком преступлении всколыхнуло местных жителей – никто не предполагал, что нечто подобное может произойти в их маленьком селении.

В настоящее время следователи СКР изучают условия проживания и воспитания несовершеннолетних, допрашивают родственников подозреваемой, знакомых семьи. Проводится весь комплекс следственных действий.

Расследование уголовного дела уже взял на личный контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления.