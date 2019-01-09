В Сургуте многодетные семьи пересели на велосипеды в знак протеста против повышения местной властью цен на проезд

Одним из главных новогодних «подарков» для жителей Сургута стало увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Соцсети переполнены «проклятиями» в адрес местной администрации и перевозчиков, а их пользователи в отместку властям пересаживаются с автобусов на «двухколёсных коней». Сначала это были одиночные велопробеги, но с течением времени протесты против сургутской мэрии превратились в настоящий флешмоб.

НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА АВТОБУС

Первопроходцем в череде велопробегов против повышения цен на проезд в общественном транспорте стал молодой сургутянин Никита Шостак. В конце декабря 2018 года член организации «Работающая молодёжь Сибири» провёл акцию протеста против действий городской администрации. Об этом молодой человек сам сообщил на своей страничке в Инстаграме, «украсив» пост фотографиями с «велопробега».На улице, на минуточку, было почти – 40 градусов, что видно по его «застывшему» лицу.

Фото: Никита Шостак

На спине же красовался плакат со словами «Не хватило денег на автобус».

Фото: Никита Шостак

По словам самого парня, он хотел привлечь внимание к резкому росту цен на проезд в автобусах.

- Люди, в особенности незащищённые слои населения (дети, студенты, пенсионеры), должны знать, чем вызвано такое резкое повышение стоимости проезда, - возмущается действиями мэрии Никита.

Фото: Это Юганск, детка!

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Вскоре идею Никиты переняли и члены общественной организации «Большая семья». Молодые мамы пересели с автобусов на велосипеды и прикрепили на спины плакаты со словами: «Осваиваем новый транспорт – общественный не по карману», «Топливо золотое, общественный транспорт – серебряный. Сделайте скидку хоть многодетным».

Общественники до того возмущены действиями мэрии, что даже направили письмо на имя главы администрации Сургута Вадима Шувалова. В своём обращении многодетные семьи попросили инициировать мэра рабочую группу, чтобы «обсудить вопросы, волнующие семьи Сургута и Сургутского района».

Фото: НКО "Большая семья"

- Мы предлагаем внести изменения в решение Думы города от 29.09.2006 №76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения», в категории населения которым предоставляется дополнительная денежная компенсация расходов на проезд в городском пассажирском транспорте добавить детей из многодетных семей и одного родителя. Установленную сумму 600 р в квартал считаем необходимым приравнять к сумме равной стоимости проездного билета долговременного пользования в данный временной период, 2500 рублей в квартал, - говорится в сообщении общественников.

Помимо этого, общественники посчитали необходимым установить единую стоимость для всех горожан в размере 25 рублей, создать единый проездной билет и сделать стоимость проезда для детей 25% от установленной суммы.

СКОЛЬКО СТОИТ?

Стоимость проезда в общественном транспорте Сургута изменилась с 21 декабря 2018 года. В сообщении, опубликованном на сайте городской администрации, говорится, что новая цена билета составляет 35 рублей (нерегулируемый тариф) на маршрутах под номерами: 3, 4, 5А, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19 и 21. С коммерческим перевозчиком ООО «Центр» достигнута договоренность об установлении стоимости проезда на маршрутах № 45 и № 47 в размере 40 рублей. На этих маршрутах действуют городские школьные проездные.

С 1 января 2019 года цена билета на маршрутах под номерами: 1, 2, 5, 6, 23, 24, 26, 51 и 52 составляет 25 рублей (регулируемый тариф). По словам начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Игоря Газизова, большинство маршрутов с регулируемыми тарифами обслуживает АО «СПОПАТ», 4 маршрута – ООО «Центр», 3 маршрута – ООО «ЗапСибАвто». Нерегулируемые тарифы вводятся на 9 маршрутах АО «СПОПАТ», двух маршрутах ООО «Центр» и двух маршрутах ООО «Автотриада». Информация о новой цене билета представлена в салонах автотранспорта.