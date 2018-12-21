Не добрый Санта: житель Югры украл подарки у детей, чтобы подарить другим детям

Несколько маленьких жителей Белоярского чуть не остались без новогодних подарков. Сладкие пакеты, предназначенные для малышей, попали в руки предприимчивого, не чистого на руку, мужчины. На беду детворы, не добрый «Санта» шел в гости, где тоже есть дети и решил порадовать их чужими подарками.

Накануне, 18 декабря, в Белоярском одна из энергетических компаний города отгружала подарки, которые предназначались для сотрудников предприятия. Курьер, доставлявший ценный груз, оставил кульки на лестнице, а сам поднялся в квартиру заказчика – предпринимателя.

Следом за ним в этот же дом зашел 37-летний Михаил Р. (имя изменено – прим.ред), который приехал в районный центр в гости к своей знакомой Светлане М. (имя изменено – прим.ред). Он заметил в подъезде несколько коробок с новогодними кульками и прихватил пару подарков с собой.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Не удобно как-то идти в гости с пустыми руками, решил мужчина, все-таки дети, надо их порадовать. И матери приятно. Вот только своих денег у Михаила не было. Подарков же ему показалось слишком много, и он понадеялся, что пропажу не заметят.

И больше, чем нужно брать не стал: двое детей – два подарка.

- Пьян был, - скажет он позже, оправдывая себя. – Да и детишкам хотел приятное сделать. Санта принес. Новый год же.

Курьер, который доставил сладости, испытал настоящий шок. Отошел-то всего на минуту, а уже недостача на 15 000 рублей. Сосед Светланы М., которому курьер доставил подарки, обратился в полицию с заявлением о краже.

- Сотрудники курьерской службы доставили новогодние подарки по месту жительства доверенного лица организации. В момент выгрузки, пять коробок с товаром грузчик оставил в подъезде многоквартирного дома, сам же поднялся в квартиру заказчика. В этот момент подозреваемый направлялся в гости к своей знакомой и, увидев оставленное имущество, похитил его. Две коробки с новогодними подарками он занес в квартиру женщины. Представитель энергетической компании обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе окружном управлении МВД корреспонденту «Комсомольской правды-Югры».

Так, к югорскому «деду морозу» нагрянула полиция. Задержали Михаила по горячим следам. Полицейских его «подвиг» не удивил – мужчину уже судили за кражу и применения насилия в отношении представителя власти.

Дети, которым предназначались новогодние подарки, их обязательно получат. Полиция уже вернула украденные сладости владельцу.

Самому Михаилу же за яркое «сказочное предпраздничное представление» грозит до двух лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».