Страшный пожар в Югре оставил без крова более 80 человек

В Югре расследуются обстоятельства страшного пожара, который произошёл вчера, 17 декабря, в посёлке Талинка Октябрьского района. Огонь практически полностью уничтожил два двухэтажных 16-тиквартирных деревянных жилых дома, и теперь все 83 жителя, в т.ч. 31 ребёнок, остались без крыши над головой.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 16.55 по местному времени. На место пожара выехали подразделения КУ «Центроспас-Югория», которые обеспечивали охрану населённого пункта. В общей сложности пожар тушили 77 человек личного состава и 27 единиц спецтехники МЧС. Пожар был локализован в 18.35 местного времени, ликвидирован – в 20.25.

- На момент прибытия горела кровля по всей площади дома и произошло возгорание на лестничной клетке в соседнем жилом доме, на площади 10 кв. м., - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в ведомстве. – В настоящее время органы дознания МЧС России устанавливают причины пожара. К работе по установлению источника возгорания привлекли экспертов Испытательной пожарной лаборатории.

Из здания были эвакуированы 69 человек, всех их разместили в автобусах, предоставленных администрацией населенного пункта. Корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в администрации Октябрьского района ХМАО-Югры подтвердили, что все вопросы по размещению погорельцев уже решены.

– Пострадавших направили в пункт временного размещения, развернутого на базе МКУ «Центр культуры и спорта». Для размещения жильцов задействовали две гостиницы и общежитие ТНК Нягань, питание будет организовано с помощью Талинской средней общеобразовательной школы №7. Часть жителей сгоревшего дома разместилась у родственников.

Сейчас общественники и представители администраций поселений собирают необходимые вещи для погорельцев. Принимаются продукты питания длительного хранения, одежда, в том числе детская, медикаменты и предметы личной гигиены.

КОНКРЕТНО

По данным ЕДДС Октябрьского района пострадало 10 человек: 6 из них отказались от госпитализации, 3 госпитализированы скорой помощью в Няганскую больницу, еще один пострадавший добирался до больницы самостоятельно. Детей среди них нет.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Югры Елены Касьяновой, четыре человека госпитализированы в травматологическое отделение Няганской окружной клинической больницы. Два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё два – в удовлетворительном.