Югорским полицейским не запрещали слушать рок- и рэп-исполнителей

Сотрудникам полиции в Югре не поступало решение о запрете ходить на концерты рок- и рэп-исполнителей, чьи песни пропагандируют анархизм. Об этом «Комсомольской правде – Югра» заявили в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

- Подобных указаний нам от руководства МВД России не поступало ни сегодня, ни вчера, ни когда-либо еще, - подчеркнули югорские стражи порядка.

Опровержение озвучено и на федеральном уровне. МВД России сообщило, что опубликованная в СМИ информация является недостоверной. Министерство призвало журналистов более ответственно подходить к подготовке материалов, затрагивающих деятельность правоохранительных органов, и пользоваться официальными источниками информации.

Накануне в региональных СМИ появилась информация о якобы поступившей в регионы УрФО директиве из федерального министерства, содержащей запрет на посещение концертов, где ведется пропаганда анархизма и призывы выступить против власти. В материалах СМИ со ссылкой на анонимные источники из правоохранительных органов речь идет непосредственно о выступлениях рэп- и рок-исполнителей.

Напомним, в России в ноябре-декабре этого года были сорваны несколько рэп-концертов вплоть до ареста исполнителя и заключения под стражу, что вызвало реакцию общества и средств массовой информации.