ТОП-5 тем, о которых рассказала Наталья Комарова журналистам

Оптимизируют ли транспортную инфраструктуру в Югре? Интересен ли регион инвесторам?? Превратится ли Югра в международный туристический центр? Улучшат ли жилищные условия все молодые семьи региона? Все это лишь малая толика вопросов, которые накануне во время продолжительной пресс-конференции задали Наталье Комаровой местные и федеральные журналисты. «Комсомольская правда – Тюмень» составила топ-5 тем, которые заинтересовали общественность.

ЖИЛЬЕ

Пожалуй, самая острая и популярная тема для югорчан – жилищный вопрос. Здесь и ликвидация балков, и переселение из ветхого и аварийного жилья, и получение субсидий молодыми семьями. Немудрено, что журналисты хотели узнать у главы региона, когда и как удастся решить эти проблемы.

Отвечая на вопросы по жилью, Наталья Комарова отметила, что, прежде всего, нужно прекратить использовать механизм очередности, как в случае с молодыми семьями. Дело в том, что с 2006 года в Югре создалась очередь из 63 тысяч участников подпрограммы «Доступное жилье молодым семьям». Властям даже пришлось приостановить запись. За прошедшие 12 лет многие потеряли право на получение субсидии по подпрограмме, кто-то самостоятельно смог улучшить свои жилищные условия, ну а 30 тысяч участников (с прогнозом 2018 года) субсидию все-таки получат. На эти цели правительство выделило более 19 миллиардов рублей. Отдельно Наталья Комарова выделила тех молодых участников, которые были дольщиками, но пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Их введут в перечень обманутых дольщиков и помогут в решении квартирного вопроса.

Наталья Комарова также опровергла заявления некоторых СМИ о том, что программа по ликвидации балков «буксует». Она пояснила, что 7,5 миллиардов рублей, выделенных на эти цели, соответствуют запросам муниципалитетов, а значит, 3,9 тысяч оставшихся балков будут точно расселены в запланированный срок и снесены. Глава региона уверена, с этим справятся все муниципалитеты.

После того, как полностью разберутся с балками, власти Югры намерены также разгрузить аварийный жилой фонд. Хотя стоит отметить, что в некоторых муниципалитетах этим вопросом уже занимаются вплотную. Так, в Сургутском районе, где больше всего аварийного жилья, на переселение из него потратят больше 1,7 миллионов рублей. До конца года будет приобретена 561 квартира.

- Мы планируем до конца года расселить более десяти аварийных домов в Солнечном и при полном освоении денежных средств в этом году расселить такое же количество домов начале следующего года в Белом Яру. Хотелось бы отметить, что с застройщиками налажен конструктивный диалог, они осуществляют продажу жилых помещений по нормативу, утвержденному региональной службой по тарифам, - прокомментировал директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Вячеслав Шагин.

Фото: штаб Правительства Югры

ИНВЕСТИЦИИ

Еще один приоритетный вопрос - инвестиционная политика региона. Направлена она, как известно, на диверсификацию экономики. Так вот, о том, проявляют ли интерес инвесторы к автономному округу или готовы ли зайти и развивать бизнес на его территории, рассказала Наталья Комарова во время пресс-конференции. Она отметила, что регион характеризуется очень капиталоемким, дорогим бизнесом.

- В 2018 году мы ожидаем объем инвестиций более 960 миллиардов рублей. Но надо иметь ввиду, что это прежде всего добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья. Очень трудно перебить эти объемы другими видами деятельности. В то же время наши действия приносят свои плоды и в регион уже поступили заявки, которые мы обсуживаем, - оценила ситуацию губернатор.

Например, в Сургутском районе разместится предприятие «Северсталь». По сути, это промышленно-логистический парк, в том числе, обслуживающий потребности компаний нефтегазопромыслового комплекса. Есть интерес и со стороны инвестора к размещению полигона с условным названием «Центр «Бажен», там будут отрабатываться технологии и оборудование для работы с трудноизвлекаемыми запасами. В то же время, правительство Югры занимается выкупом акций предприятия по разработке кварца «Полярный кварц», чтобы затем найти для объекта нового инвестора, а также ищет инвестора для развития обанкротившегося завода в Мортках. Вообще, как заметила Наталья Комарова, кейс инвестпроектов в Югре солидный.

ТУРИЗМ

Ханты-Мансийский автономный округ претендует на звание международного туристического центра, что заметили на федеральном уровне. Особенно после того, как президент России подарил югорские продукты европейским политикам. Тут и развитие событийного туризма, и территориальный брендинг, которые создают имидж региона.

- Я видела реакцию одного журналиста из Эквадора, который никак не мог нарадоваться на наше варенье из шишек. У него в голове никак не укладывалось, как оно может быть таким вкусным. А на баночке написано на всякий случай «Сделано в Югре». Это простые вещи, но они работают, - привела в пример недавний случай Наталья Комарова.

Въездной туризм в Югре устойчиво растет – по прогнозам 2018 года на территории региона побывает свыше 600 тысяч человек, хотя еще несколько лет назад начинали со 100 тысяч человек.

Фото: штаб Правительства Югры

- Все привыкли к тому, что наш округ нефтяной. Однако, и в туризме мы видим сегодня сферу экономики. Сейчас виден рост по всем показателям, - высказался о потенциале Югры заместитель главы региона Алексей Забозлаев.

Особое внимание Наталья Комарова обратила на то, что югорская земля еще полна сюрпризов, которые пока просто не сумели выгодно преподнести. Художественная галерея, где есть уникальные экспонаты, Березов-град с древними берестяными грамотами – они вполне могут стать теми местами, которые захотят посетить туристы при соответствующей подаче.

- Но все-таки зацепили мы своими планами, раз на них обращают внимание и даже дают советы, где бы мы могли усилиться. И мы будем продолжать радушно встречать каждого, кто приедет к нам, чтобы он был носителем знания о нашем регионе и любви к нему, - заявила Наталья Комарова.

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ

Вместе с тем, для развития туризма важно развивать и доступность региона, которая пока «хромает». Хотя, по словам Натальи Комаровой, проблемой уже занимаются. По требованию губернатора, в декабре будет готова модель маршрутной сети «ЮТэйр», исходя из которой правительство определит и расписание авиаперелетов, и стоимость билетов.

- До декабря 2018 года должна быть закончена работа, она простая, линейная. Попросила создать такую маршрутную сеть, которая бы отвечала на запрос каждого человека и максимально большого количества людей независимо от того, где они проживают, в Кышике или Сургуте — неважно. Мне интересно посмотреть на такую сеть, чтобы понять настоящий запрос. Затем мы его оценим, сколько это будет стоить, - прокомментировала глава региона.

На датирование билетов, кстати, выделено 500 миллионов рублей в этом году. Однако губернатор уточнила, что не считает эффект от вложения достаточным. Именно поэтому и необходимо узнать запрос на новые маршруты, расписание и оценить его.

- Это базовый шаг, который нужно сделать для того, чтобы можно было говорить об эффективной системе внутрирегиональных и межрегиональных перевозок. Это может стать некой моделью для развития этой системы в других регионах, в целом по Российской Федерации, — заявила губернатор.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» еще с 2013 года намеревалась заняться расширением географии полетов по Югре, но, по сути, до сих пор этого не сделала. На сегодняшний день генеральный директор авиакомпании заверяет, что планы те же и даже более того.

- Группа «ЮТэйр» более 50 лет работает в самых труднодоступных регионах России. Именно «ЮТэйр» стоял у истоков освоения Западной Сибири. Специалисты компании накопили уникальный авиационный опыт и способны работать в самых суровых природно-климатических условиях. «ЮТэйр» планирует расширить участие в арктических проектах России, — передают слова гендиректора в пресс-службе авиакомпании.

Фото: штаб Правительства Югры

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

В ходе пресс-конференции несколько вопросов так или иначе возвращали к приезду в Ханты-Мансийск президента страны Владимира Путина. Наталья Комарова рассказала о том, что происходило на закрытой части двухсторонней встречи. Тогда они, в основном, обсуждали нефтегазовую отрасль и диверсификацию экономики, но затронули и другие важные темы.

- Несколько вопросов было задано мною президенту Российской Федерации. В ходе разговора они были поддержаны. В настоящее время есть поручения президента и мы их отрабатываем уже со специальными ведомствами, которых президент определил партнерами, - пояснила Наталья Комарова.

Среди прочих вопросов она назвала инфраструктурный, имеющий стратегическое значение. Как подчеркнула глава региона, речь шла о необходимости строительства автодорожной транспортной инфраструктуры и моста через Обь, чтобы соединить Югру с Томской и Новосибирской областями.

Блок вопросов был связан с околонефтяной тематикой. Так, Наталья Комарова обозначила перед президентом, что необходимо ускорить введение в оборот геологической информации о месторождениях. Сегодня получившие информацию распоряжаются ей в течение 3-5 лет и только после этого передают ее государству, чтобы оно могло вовлекать в разработку недропользователей. В Югре же считают, что достаточно одного года. Был поставлен и вопрос налогообложения.

- Всем известно, что компании, которые занимаются нефтедобычей у нас в регионе, несут самую большую налоговую нагрузку. Это менее всего льготируемый вид деятельности, плюс соответствующим образом это влияет на доходную базу нашего региона, в этой связи мы заинтересованы в том, чтобы как можно более активной была деятельность по добыче углеводородов, — отметила Наталья Комарова.