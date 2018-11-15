2018-11-15T09:16:39+03:00
Общество

Тобольский пединститут – школа профессионального мастерства молодёжи

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Фестиваль проводится в течение неделиФестиваль проводится в течение недели
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В Тобольском педагогическом институте завершился Региональный фестиваль научно-технического и инновационного творчества #ПолитехFest. Об этом проекте наш корреспондент беседует с директором социально ориентированной некоммерческой организации «Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской области» Еленой Клименко.

Елена Васильевна, как родилась идея проведения этого фестиваля?

Всё началось в 2016 году, когда на площадке Тобольского педагогического института (филиала) Тюменского государственного университета был открыт Центр молодёжного инновационного творчества «Тобольск-ПОЛИТЕХ». Получив возможность работать на высокотехнологичном оборудовании и воплощать свои идеи в жизнь, в 2017 году молодые тоболяки решили выступить с инициативой о проведении Регионального фестиваля. Поданная на конкурс Фонда президентских грантов заявка была высоко оценена экспертами. Проект получил весомую финансовую поддержку. Воодушевлённые успехом проведённого мероприятия, в текущем году студенты также подготовили заявку на конкурс грантов Фонда Президента РФ. И вновь одержали заслуженную победу!

Студенты пединститута работают на фестивале в разном качестве

Студенты пединститута работают на фестивале в разном качестве

Как проходит фестиваль?

#ПолитехFest – это мероприятия, проводимые студентами для воспитанников детских садов, школьников, студентов начального и среднего профессионального образования, родителей и педагогов образовательных учреждений. Фестиваль проводится в течение недели. Каждый день посвящён одному из направлений научно-технического и инновационного творчества, проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы, занятия в проектных лабораториях, посещения выставок проектов, участие в технических состязаниях, обсуждения на форсайт-сессиях (для студентов, педагогов и родителей) и т.д. Заключительный день фестиваля представляет собой калейдоскоп зрелищных мероприятий, в которых могут принять участие гости всех возрастов. У тех, кто не может приехать, есть возможность работать на фестивале в дистанционном онлайн формате.

Студенты пединститута работают на фестивале в разном качестве: и модераторами интерактивных площадок, и экскурсоводами, и представителями сервисных служб. Все они имеют значительный опыт проведения таких мероприятий.

Молодые тоболяки решили выступить с инициативой о проведении Регионального фестиваля

Молодые тоболяки решили выступить с инициативой о проведении Регионального фестиваля

В этом году #ПолитехFest проходил уже второй раз. Есть ли отличие?

Да. В этом году фестиваль посвящен развитию технического творчества на раннем этапе: у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтому в названии появилось слово «Дети» (#ПолитехFestKids).

Кроме мероприятий популяризации научно-технического творчества были организованы два региональных конкурса: «Собирай-ка!» – конкурс технических проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста и «Я смогу!» – конкурс профессионального мастерства студентов среднего профессионального образования в области конструирования и робототехники, проводимый в формате демонстрационного экзамена WorldSkillsRussia.

Расширилась география фестиваля – Москва, Санкт-Петербург, Томск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Надым, Ишим, Сургут, Нижневартовск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Когалым. К нам приехали участники из 15 городов девяти регионов страны.

Что говорят гости о фестивале?

По отзывам гостей фестиваля как контактным, так и в сети Интернет, молодёжный форум знаний, открытий, науки и изобретательства для умных, талантливых, неординарных ребят явился ярким событием. Многие его участники разместили информацию на новостных страницах сайтов своих образовательных учреждений.

От родителей участников конкурса «Собирай-ка!» мы слышали только отзывы со словами в превосходной степени. Это, конечно, значительно повысило рейтинг мероприятия. Ребята и их сопровождающие сказали, что снова хотят прийти в ТПИ. И это та самая сила притяжения к науке, образованию, на которую мы все нацелены.

Делегацию нашего института пригласили на Международную научно-практическую конференцию «Проблемы и перспективы технологического образования в России и за рубежом», которая состоится 27-28 ноября 2018 года. В пленарном докладе мы собираемся представить наш опыт организации и проведения успешных мероприятий по формированию профессиональных компетенций будущих педагогов. Студенты-волонтёры проведут три часовые мастер-класса по робототехнике на базе конструкторов UARO.

Мы будем рады видеть всех желающих на наших мероприятиях в Тобольском пединституте!

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