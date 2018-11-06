2018-11-06T12:37:40+03:00
Происшествия

Один из пострадавших при обрушении старого моста в Югре находится в крайне тяжёлом состоянии

Трое переведены в травматологический центр в Сургуте [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: предоставлено очевидцами КПФото: предоставлено очевидцами КП
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Пострадавшие при обрушении моста в Нефтеюганском районе проходят лечение в окружной больнице Нефтеюганска. По словам директора департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексея Добровольского, на утро 6 ноября четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Трое переведены в травматологический центр в Сургуте, где находятся под наблюдением врачей.

- Ночью двоим были проведены операции из-за полученных тяжелых травм. Состояние на утро стабильное без ухудшений: два пациента в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, - отметил Алексей Добровольский.

Сейчас движение на 741-м км федеральной автомобильной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск не ограничено. Мост, на котором вчера произошло обрушение пролёта, был полностью выведен из эксплуатации и не функционировал. Как отметили в пресс-службе окружного правительства, его должны снести в срок до 20 октября.

Напомним, обрушение пролёта мостового перехода произошло вечером 5 ноября в Нефтеюганском районе, неподалёку от населённого пункта Каратеевы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, прокуратура организовала проверку.

В результате ЧП два человека погибли, семеро пострадали – сейчас они находятся в нефтеюганской больнице.

В Югре рухнул мост с людьми.Старая конструкция не выдержала веса тяжелых грузовиков и обрушилась вместе с людьми и техникой

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Появился список погибших и пострадавших при обрушении моста в ХМАО. В момент трагедии на переходе трудились рабочие, которые восстанавливали дорогу. Что именно стало причиной обрушения пока не известно, сейчас на месте работают спасатели. После к изучению деталей приступят следователи (подробнее)

В социальных сетях опубликовали видео с места происшествия (подробнее)

Глава депздрава Югры о состоянии пострадавших.

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