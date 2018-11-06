Один из пострадавших при обрушении старого моста в Югре находится в крайне тяжёлом состоянии

6 Нояб. 10:37 2018-11-06T12:37:40+03:00

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Пострадавшие при обрушении моста в Нефтеюганском районе проходят лечение в окружной больнице Нефтеюганска. По словам директора департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексея Добровольского, на утро 6 ноября четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Трое переведены в травматологический центр в Сургуте, где находятся под наблюдением врачей.

- Ночью двоим были проведены операции из-за полученных тяжелых травм. Состояние на утро стабильное без ухудшений: два пациента в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, - отметил Алексей Добровольский.

Сейчас движение на 741-м км федеральной автомобильной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск не ограничено. Мост, на котором вчера произошло обрушение пролёта, был полностью выведен из эксплуатации и не функционировал. Как отметили в пресс-службе окружного правительства, его должны снести в срок до 20 октября.

Напомним, обрушение пролёта мостового перехода произошло вечером 5 ноября в Нефтеюганском районе, неподалёку от населённого пункта Каратеевы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, прокуратура организовала проверку.

В результате ЧП два человека погибли, семеро пострадали – сейчас они находятся в нефтеюганской больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/676473" frameborder="0"></iframe> В Югре рухнул мост с людьми.Старая конструкция не выдержала веса тяжелых грузовиков и обрушилась вместе с людьми и техникой

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