Долой балки: через год Югра освободится от вагон-городков

1 Нояб. 10:25 2018-11-01T10:59:40+03:00

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В Югре до конца 2019 года расселят все балки – вагон-городки, которые были построены еще во времена покорения Севера. Об этом губернатор региона Наталья Комарова заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей на прошлой неделе в Ханты-Мансийске. Правительство округа уже выделило муниципалитетам необходимые деньги, их начали осваивать.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕРЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

Сверхамбициозную цель - полностью избавить Югру от балочного наследия, снести все балки и переселить граждан в нормальное комфортное жилье - до Натальи Комаровой не могли решить другие руководители региона.

Она же, заступив в должность губернатора, еще в 2010 годы поставила задачу по ликвидации балочных массивов в числе приоритетов. И сегодня власть не скрывает наличия балочной проблемы - напротив, делает все возможное для ее решения, хотя задача эта сложная.

Только на урегулирование правовой базы ушло порядка двух лет. Глава региона даже вышла с инициативой по «легализации» такого жилого фонда к Президенту, председателю Правительства. Дело в том, что проблема актуальна, по сути, только для Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Другие регионы никогда с ней не сталкивались, а потому в федеральном законодательстве нет механизмов для ее решения. Инициатива губернатора позволила ввести эти строения в правовое поле, начать выделять средства на их ликвидацию из бюджета.

До этого такая работа не велась вообще, а проблема копилась с 70-х годов, почти полвека. По итогам Прямой линии Президента в июне 2017 года Наталья Комарова дала поручение подготовить необходимые документы для обращения в Минстрой, Фонд содействия реформированию ЖКХ по данному поручению Президента России для выделения федеральных средств по программе «Жилище» на снос и расселение балков. В том числе, Югра представила в Правительство Российской Федерации данные о своем опыте в области ликвидации приспособленных для проживания строений и предложения по критериям отнесения к категории граждан Российской Федерации, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

В итоге правовая база была создана буквально с нуля, проведена инвентаризация такого фонда в каждом муниципалитете, запущены окружная и муниципальные программы. На начало работы в реестрах, сформированных муниципальными образованиями автономного округа на 1 января 2012 года, в округе насчитывалось 9 998 приспособленных для проживания строений, в них проживало 10 813 семей.

Нагрузка на бюджет солидная, но благодаря дополнительным доходам, особенно тем, которые были получены в последние годы от коренной компетенции Югры – отрасли ТЭК, денег стало достаточно, чтобы обеспечить людей жильем.

- В настоящее время больше 60 процентов уже отселены. Объем финансирования достаточный, для того чтобы эта проблема была закрыта полностью, на 100 процентов. Мы уже выделили деньги муниципалитетам. Полагаем, что они смогут освоить их вместе с гражданами в течение следующего года. Они и сегодня этим занимаются, плюс, исходя из большого объема, нужно найти жилье на рынке, нужно оформить документы, поэтому мы считаем, что года следующего хватит, но ресурсы у них есть. Спокойно могут этим заниматься., - заявила Наталья Комарова президенту страны.

О решении проблемы с балками Наталья Комарова сообщила президенту страны. Фото с сайта kremlin.ru

В ЦИФРАХ

Реализация мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на территории Югры и ежемесячный мониторинг количества таких строений и семей, проживающих в них, осуществляется с 2012 года. С 1 января 2012 года по 1 октября 2018 года количество приспособленных строений сократилось на 6135 строений или 61,4% от количества строений на 1 января 2012 года, а это, напомним 9 998 единиц. Число семей, проживающих в приспособленных строениях, за этот же период уменьшилось на 6 812 семей или на 63% от числа семей, зафиксированных по состоянию на 1 января 2012 года (10813).

Сейчас полностью ликвидированы балочные массивы в 5 муниципальных образованиях из 15: Нижневартовском и Октябрьском районах, городах: Радужный, Покачи, Югорск. Ранее, до выделения дополнительного финансирования, сообщалось, что до конца 2018 года еще 5 муниципальных образований освободятся от балков и вагончиков – это города: Сургут, Нижневартовск, Советский, Березовский, Сургутский районы. Прогнозное состояние балков еще в пяти МО - городах Пыть-Ях, Нягань, Нефтеюганск, Мегион, Нефтеюганском районе - составляет 3269 единиц.

Стоит отметить, что на протяжении всего периода, с 2012 года, регион справлялся с проблемой балков самостоятельно, за счет собственных средств. По состоянию на 10 октября 2018 года на расселение и ликвидацию приспособленных для проживания строений из бюджета автономного округа, начиная с 2012 года, направлено 7,7 млрд рублей.

Кроме того, распоряжением Правительства Югры от 12 октября 2018 года в Думу округа внесен законопроект, по которому предусмотрены дополнительные ассигнования на мероприятие «Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» в объеме 8,8 млрд рублей. Ведь улучшение жилищных условий – один из главных приоритетов региональных властей, причем речь идет не только о балочных массивах, но и расселении людей из ветхого и аварийного фонда, обеспечении жильем тех, кто ожидает своей очереди по различным программам жилищной поддержки. Между тем, из выделенных миллиардов, 5,6 млрд рублей предназначены на расселение и ликвидацию приспособленных строений.

Так, в Мегионе, где от балков освободятся в 2019 году, работа идет полным ходом. По словам директора департамента муниципальной собственности администрации города Андрея Толстунова, в 2017 году управлением жилищной политики департамента муниципальной собственности была проведена большая работа - в партнерстве с округом было ликвидировано порядка 84 строений, освоено 220 миллионов рублей. В 2018 году муниципалитет получил еще 300 миллионов рублей по программе «Сотрудничество» с целью предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в балках. На сегодняшний день выдано 129 гарантийных писем – столько семей в самое ближайшее время смогут переехать в благоустроенное жилье, около 40 из них уже приобрели жилые помещения.

- На сегодняшний день специалисты управления жилищной политики активно работают с гражданами, уведомляют их о необходимости участия в балочной программе. Рассылаем информацию не только по почте, но и лично объезжаем все балки. До конца ноября эта работа будет закончена, а в декабре начнем уже выдавать гарантийные письма с указанием конкретных сумм на приобретение жилых помещений, - сказал Андрей Толстунов.