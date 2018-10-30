«Академическая история Югры» войдет в новое многотомное издание «История России»

30 Окт. 17:19 2018-10-30T17:23:52+03:00

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Президент России Владимир Путин поддержал создание многотомной «Академической истории Югры», посетив на прошлой неделе ханты-мансийский Музей природы и человека. Это издание, созданное под эгидой научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», войдёт в новый исторический многотомник «История России» и станет настоящим подарком жителям к 900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях.

«ЮГРЕ – 900»

Для округа 2018 год – особый. Ровно 900 лет назад, в 1118 году, в одной из ранних редакций «Повести временных лет» появилось первое упоминание Югры как о территории «северного края». Автором строчек о «людях, говорящих на непонятном языке и соседствующих с Самоядью в северных краях» стал летописец из окружения князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха.

- Югра же сказала отроку моему: «Дивное чудо мы нашли, о котором не слыхивали раньше, а идет этому уже третий год; есть горы, упирающиеся в луку морскую, высотою как до неба, и в горах тех стоит крик великий и говор, и кто-то сечет гору, желая высечься из нее; и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят, и не понять языка их, но показывают на железо и делают знаки руками, прося железа; и если кто даст им нож ли, или секиру, они в обмен дают меха, - говорится в летописи в переводе на русский язык.

Летопись. Фото: https://age.myopenugra.ru/

Столь знаменательная дата для истории России и Югры в частности не смогла не остаться незамеченной и Президентом РФ Владимиром Путиным. В июне 2018 года глава государства поздравил югорчан с этим событием и отметил, что сегодня округ вносит существенный вклад в укрепление национальной экономики, индустрии, топливно-энергетического комплекса.

- С тех далёких времён и по нынешний день судьба Югры тесно связана с Россией, становлением её государственности, развитием отечественной промышленности, энергетики. Многие поколения ваших земляков осваивали новые территории, открывали перспективные месторождения нефти и газа, возводили города и посёлки, школы и детские сады, учреждения здравоохранения. Создавали производственную, транспортную, социальную инфраструктуру региона, - говорится в поздравлении президента.

МНОГОВЕКОВАЯ ЮГРА

В преддверии юбилея и по инициативе общественности и научного сообщества, в Югре с 2016 года реализуется научно-просветительский проект «Многовековая Югра», включающий в себя массу мероприятий, направленных на популяризацию знаний истории. Это и археологические экспедиции, и краеведческие викторины (к примеру, «Югре – 900!» и «Города Югры»), в которых приняли участие почти 1 млн жителей округа. Это значит, что жители заинтересованы в проекте и хотят глубже изучить историю родного региона.

В рамках проекта «Многовековая Югра» было принято решение создать многотомную Академическую историю Югры. Сопредседателем редакционного совета стал директор Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук Юрий Петров. По его мнению, северный регион входит в число важнейших с точки зрения исторического осмысления регионов России.

- Югра достойна своей академической истории, и наши ученые уже работают в этом направлении. Дата «900 лет» подтверждена нашими исследователями, у вас есть все основания отмечать эту дату. Мы готовы оказывать всяческую поддержку этому проекту от организационной стадии до авторской и редакторской подготовки, - заверил он.

Создание проекта поддержал и Владимир Владимирович Путин. Работники ханты-мансийского Музея природы и человека обратились к главе государства с просьбой включить том по истории Югры в академическое издание энциклопедии российской истории.

- Хорошая идея, а главное – нужная, - отметил глава государства и оставил запись в Книге почетных гостей музея.

Пожелания Владимира Путина. Фото: https://vk.com/ugra900

Как отметил ректор СурГУ, профессор Сергей Косенок Сургутский университет готов и к написанию, и к изданию «Академической истории Югры».

- Большое количество наших ученых в этом проекте уже задействованы. В начале октября у нас проходила Всероссийская научная конференция, где мы показали, что наработано по археологии и истории Югры, по итогам которой издали сборник научных работ. Мы надеемся, что в ближайшее время у нас наладится системная работа и наш творческий коллектив начнет действовать, - отметил он.

Академическая история Югры войдёт в 8 томов объёмом по 35-40 страниц каждый. В ближайшее время будут разработаны концепция и структура многотомной истории региона.