В Югре два человека пострадали в результате крупного пожара на нефтебазе

30 Окт. 15:49 2018-10-30T21:27:38+03:00

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Два человека пострадали в результате пожара на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО-Югры – там загорелись резервуары для хранения нефти. По данным Центра медицины катастроф пострадавших уже направили в Нижневартовскую клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, пожар произошёл на нефтеперерабатывающей базе «Варьеганнефтегаз» из-за взрыва резервуара. Как сообщили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о ЧП поступило диспетчеру Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона в 15.25 местного времени.

В редакцию "Комсомольской правды - Югра" очевидцы прислали видеоролик, на котором запечатлён момент взрыва на месторождении.

Момент взрыва в Нижневартовском районе.

В настоящее время пожар пока не потушен, но локализован, огонь дальше территории обвалования резервуара не распространяется. На место происшествия прибыли подразделения МЧС России, ликвидацию горения осуществляют 73 человека с применением 19 единиц спецтехники. Руководство тушением пожара принял начальник Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона, создан штаб. Организован подвоз воды от соседних объектов.

К делу уже присоединились и следователи СК России по ХМАО-Югре. По данному факту следственный отдел по Нижневартовску организовал процессуальную проверку.

- Следователи и криминалисты СКР выехали на место происшествия, где проведут первичные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в ведомстве.

По неподтверждённой пока информации, всего на территории нефтебазы находятся 4 резервуара объёмом 5 тыс. кубов каждый. Два из них – пустые, третий заполнен примерно на 20 сантиметров, четвёртый – полный.