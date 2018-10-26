Наталья Комарова предложила Владимиру Путину создать Фонд поддержки родных языков России

26 Окт. 19:39 2018-10-26T20:08:42+03:00

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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова приняла участие в выездном заседании Совета по межнациональным отношениям, которое 26 октября провёл в Ханты-Мансийске Владимир Путин. Глава региона выступила в роли содокладчика и поведала президенту о дополнительных мерах по сохранению и защите языков народов Севера.

ЯРКИЙ ПРИМЕР

Субъектов в России много, но провести выездное заседание решили в Югре. Дело в ее уникальности: мало какой регион может похвастаться тем, что на его территории проживают аж 124 национальности. Кроме того, еще со времен СССР в округе поддерживается уникальный климат для дружбы народов, а реализация государственной национальной политики считается наиболее успешной среди всех российских регионов.

– В освоении и развитии Ханты-Мансийского автономного округа, который славится развитым ТЭК и промышленностью, участвовали представители всех национальностей нашей большой страны, – отмечает президент РФ Владимир Путин. – Югра – это действительно яркий пример межнациональной гармонии, которой мы все должны гордиться. Наше общее достояние – традиции, обычаи и культура кмнс (коренные малочисленные народы севера - прим. ред.), которые живут здесь, в Югре. Обеспечение их прав, самобытности – это в наших приоритетах, и это прямо закреплено в стратегии государственной политики России.

Владимир Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям

Владимир Путин отметил, что изменения в законодательстве не должны иметь формальный характер, а должны быть нацелены на повышение эффективности работы государственных органов власти местного самоуправления, структур гражданского общества в сфере национальной политики.

- Стратегия государственной национальной политики должна быть синхронизирована с теми целями и задачами, которые были обозначены в Послании, Майских указах и других документах, - подчеркнул Владимир Путин. – Считаю, что все экономические планы мы должны строить с учетом культурных и исторических национальных особенностей наших регионов, в открытом диалоге с гражданами.

НЕ ДОПУСТИТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Главы регионов на таких заседаниях обычно не выступают, но выступление Натальи Комаровой стало исключением из правил. Это своеобразная оценка достижений в области укрепления межнационального мира в Югре и подтверждение высоких результатов округа. Действительно, опыт региона достоин тиражирования на федеральном уровне.

- Языки народов ханты и манси под угрозой исчезновения, - отмечает Наталья Комарова. – . Чтобы эта угроза не была реализована, мы считаем востребованным созданием Фонда поддержки родных языков России. Вместе с тем, нам важно обеспечить фундамент для этой научно-методической работы - в частности, развитие письменности. Необходимо нормативно-правовое регулирование вопросов, создание и утверждение алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков, не имеющих статуса государственных.

Виталий Мутко и Владимир Путин

Наталья Комарова предложила внести изменения в федеральное законодательство для того, чтобы можно было урегулировать вопросы утверждения графической основы алфавитов и правил орфографии, пунктуации языков коренных малочисленных народов.

Владимир Путин пообещал, что все предложения, которые прозвучали на заседании Совета по межнациональным отношениям, будут сформулированы и на бумаге, и «заработали в жизни».

Стоит отметить, что проведение президентского Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске – это доказательство правильности действий округа и высокая оценка работы профильной программы в непростом полиэтническом регионе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России Владимир Зорин отмечает, что сохранение родных языков – один из актуальных вопросов национальной политики России.

- Югра в этом смысле – регион богатый. Работа по сохранению национальных языков в округе ведется на достойном уровне, и выступление Натальи Комаровой на заседании совета – яркое тому подтверждение. Сегодня мы приняли необходимые решения, одно из них – создание специального фонда по поддержке родных языков. Он будет помогать издавать учебники, повышать квалификацию педагогов. Речь идет о государственно-частном партнерстве, - подчеркнул Владимир Зорин.

Выездное заседание Совета по межнациональным отношениям

По его словам, раньше в регионах была практика преподавания родных языков. Министерство образования и науки РФ в свое время планировало утвердить федеральные стандарты на учебники по каждому конкретному языку, коих в стране 277. Причем 89 из них используются для обучения и изучения.

- Все учебники по ним должны быть стандартизированы, но пока работа проведена только по 7-ми. Выяснилось, что в реальности никто им не занимался. Надеемся, что Минобразования возьмется за решение этой задачи, - отметил член президиума Совета.