Югорчане формируют лонг-лист всероссийского конкурса «Великие имена России»

19 Окт. 13:04 2018-10-20T13:15:01+03:00

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Двум югорским аэропортам в конце 2018 года присвоят имена известных земляков. Каких? Скоро узнаем! По всей стране стартовал новый проект «Великие имена России», в рамках которого 45 международных аэропортов, включая аэропорты Сургута и Нижневартовска, назовут именами выдающихся деятелей искусств и спорта, литераторов, промышленников, общественников и учёных. Тех, кто навеки вписан в российскую историю.

Первый этап – «Составление предложений регионов» – проходит с 11 по 21 октября. В это время в каждом регионе, в том числе и в Югре, проходят публичные обсуждения по поводу названия аэропортов. Результатом таких дискуссий станет формирование первичного списка имён, то бишь претендентов на названия местных аэропортов. Второй этап пройдёт с 22 по 28 октября, в рамках которого будет сформирован так называемый «лонг-лист» конкурса. Жители округа смогут выбрать один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени. Все предложения будут приниматься на сайте проекта.

Несмотря на то, что первый этап ещё не завершился, югорские обществениики уже составили лонг-лист общенационального конкурса по присвоению имен известных соотечественников. В список вошли по десять имён и для того, и для другого аэропорта. Так, Югорчане предложили назвать аэропорт Нижневартовска именами героя Советского союза, участника Великой Отечественной войны Николая Архангельского, исследователя Западной Сибири Александра Дунин-Горкавича; известного нефтяника-первопроходца Романа Кузоваткина и многих других.

Аэропорт Сургута могут назвать именем генди ректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, геолога, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова и т.д.

Фото: аэропорт Сургут

Этап третий (с 29 октября по 7 ноября) – формирование шорт-листов. За десять дней в ходе социологических опросов ВЦИОМа будут определена тройка лидеров имён-претендентов для аэропортов Сургута и Нижневартовска, а затем ждёт самое интересное – финальное голосование. Четвёртый этап стартует 8 ноября и продлится до 30 ноября.

Все желающие смогут проголосовать за один аэропорт из списка и только за одно имя. Сделать это можно и на официальном сайте проекта, в соцсетях, при помощи смс-ок, в самолётах, на волонтёрских постах в городе или заполнив анкету в средствах массовых информаций.

Итоги проекта подведут на Ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года.