Завод-банкрот в Югре спасут инвесторы

СЕГОДНЯ 09:24 2018-09-28T09:42:55+03:00

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Для проблемного деревоперерабатывающего завода в поселке Мортка, расположенного в Кондинском районе Югры, подбирают инвестора. Об этом рассказали региональные власти на прошедшем на этой неделе заседании проектного комитета, где были представлены промежуточные результаты работы. Это значит, что производству дадут новую жизнь, а людям стабильную работу и заработную плату.

ИНВЕСТОРЫ ПОМОГУТ СПАСТИ ЗАВОД

По словам первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина, концептуальное направление нового проекта на базе завода АО «Завод МДФ» основано на производстве древесно-стружечной плиты и переработке древесины с получением фибролитовой плиты. В концепции заявлено, что реализация проекта увеличит долю обрабатывающих производств в региональном валовом продукте, повлияет на достижение целевых показателей приоритетных национальных проектов в части создания высокопроизводительных рабочих мест, увеличения экспорта конкурентоспособных несырьевых производств.

Запуск приоритетного проекта «Организация многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в пгт. Мортка» был утвержден месяц назад на заседании Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где председательствовала губернатор региона Наталья Комарова. Он предполагает несколько этапов реализации. Как пояснил заместитель главы региона Алексей Забозлаев, сначала необходимо будет подготовить имущественный комплекс к сохранности в долгосрочном периоде, в том числе в зимний период 2018-2019 годов. В то же время до конца следующего года всех высвобожденных работников завода необходимо обеспечить трудоустройством, а к середине 2019 определить инвестора и заключить с ним соглашение, чтобы в 2021 году уже запустить производство.

Напомним, завод МДФ начал работу в 2005 году, а монтаж его первых линий был проведен еще в 2001. Однако сегодня оборудование предприятия морально и физически изношено, требует модернизации и капитального ремонта, поэтому дальнейшая эксплуатация представляет собой серьезную проблему. Простой по техническим причинам уже в 2017 году составил 248 дней. Кроме того, есть угроза банкротства. Масса долгов перед кредиторами достигла критичной точки, и по факту неэффективного управления собственностью проводятся отдельные проверки и расследования.

Оборудование предприятия морально и физически изношено. Фото с сайта Zmdf.ru

Было бы, конечно, проще закрыть завод, однако тогда без работы останутся 285 человек, которые числятся в штате предприятия. И потому сейчас главная задача властей Югры - трудоустроить каждого работника завода.

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАВЯТ

По словам Алексея Забозлаева, в настоящее время осталось 56 работников завода, изъявивших уйти по сокращению штата. На заводе введена процедура наблюдения, в связи с чем расчет с данными работниками будет произведен в порядке, установленном законом о банкротстве. С ними все расчеты будут проведены в первую очередь, выплаты работникам – это первый приоритет в списке кредиторов.

Остальным помогают с трудоустройством и переобучением. По информации региональных властей, с 232 работниками завода МДФ трудовые отношения были расторгнуты по соглашению сторон, с выплатой компенсации - четырех фондов оплаты труда. Удалось трудоустроить 33 человека, 12 – будут приняты на работу в течение сентября, 10 проходят обучение, 56 человек зарегистрированы в центре занятости – в целях поиска подходящей работы.

Возможности для трудоустройства в Мортке появились после того, как в эту местность пришли крупные нефтегазовые компании. Если раньше завод МДФ был практически единственным работодателем в данной местности, то с прошлого года на территории муниципалитета крупными компаниями, такими как ПАО «НК «Роснефть», «Конданефть» или «Газпром», запускаются масштабные проекты по разработке новых месторождений. Там потребуются тысячи новых рабочих мест, и предварительные договоренности о трудоустройстве рабочих завода уже достигнуты на уровне руководства предприятий и региона. Но, конечно, это потребует новых навыков и допусков для работников, ранее трудившихся на деревообрабатывающем предприятии. Поэтому в качестве поддерживающей меры для дальнейшего трудоустройства сотрудникам завода МДФ предложено пройти переподготовку и дополнительное обучение. Кстати, обучение для тех, кто готов переквалифицироваться, бесплатное. По каждому работнику завода МДФ создается специальная программа переподготовки, прежде всего с учетом его базовых компетенций.

- Свои обязательства власти автономного округа перед работниками завода МДФ выполняют в полном объеме, – заверил заместитель губернатора.