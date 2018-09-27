Общественники Югры дали рекомендации по итогам мониторинга в Единый день голосования

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-27T12:54:55+03:00

Общественники признали, что в прошедшие выборы атмосфера во всех муниципалитетах была благоприятная. Фото с сайта Общественной палаты Югры

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В Югре улучшится избирательный процесс благодаря общественному мониторингу. 26 сентября на заседании Общественной палаты Югры участвовавшие в избирательном процессе наблюдатели обсудили итоги работы и озвучили свои рекомендации.

Анализ соблюдения избирательных прав граждан на территории автономного округа проводился в 22 муниципалитетах. С 3 по 12 сентября 285 представителей Общественной палаты Югры, общественных советов и Уполномоченного по правам человека следили за тем, как проходит подготовка к выборам и сами выборы.

Как рассказала «Комсомольской правде - Югра» председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, опыт работы у мониторинговой группы приличный, ведь свою историю она ведет с 2016 года. Именно тогда региональная Общественная палата впервые приняла участие в выборах. Но самая большая роль общественников появилась после внесения изменений в федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации».

- За все время работы у нас сформировался пул людей, которые знают систему работы избирательных комиссий. Хотя сами себя мы пока наблюдателями не называем. Для этого нужен региональный закон, который, кстати, будет вынесен на рассмотрение Правительства автономного округа в ближайшее время, - отметила Ирина Максимова.

В прошедшие 9 сентября выборы координаторы в режиме реального времени каждые два часа отчитывались о происходящем на участках в аппарат региональной Общественной палаты о том, что происходит, какие вопросы возникают в ходе избирательного процесса. Кроме того, они заполнили два оценочных листа, которые помогли скоординировать действия в той или иной ситуации и отметить наличие или отсутствие нарушений на избирательных участках.

На итоговом заседании общественники, а также председатели территориальных избирательных комиссий обобщили все данные, полученные в ходе работы во время избирательной кампании.

- Мы проговорили совместно, что нам нужно еще сделать, чтобы следующие выборы были еще лучше. Я сама была в Нефтеюганске и Сургуте. И должна сказать, что с каждым годом обстановка на участках там становится все лучше, - прокомментировала Ирина Максимова. – В целом, выборы прошли спокойно, даже спокойнее, чем предыдущие. Важно, что мы успешно поработали еще до этого. Перед единым днем голосования мы осмотрели участки, пообщались с членами комиссий, кандидатами. Мы все сделали для того, чтобы выборы прошли спокойно.

Так, председатель окружной Общественной палаты отметила, что неплохо была выстроена работа с маломобильными группами населения. Например, в Сургуте и Нефтеюганске, где она побывала, повсеместно появляются отдельные кабины для голосования для этой категории избирателей, определены специалисты, закрепленные для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В этом ее поддержали и координаторы по организации деятельности мониторинговой рабочей группы. Так, Алексей Кушнир, координирующий работу на территории Урая, отметил, что на избирательных участках города работала группа из пяти человек, все они представители городского общественного совета. Основные моменты, на которые обращали внимание члены мониторинговой группы, - это соблюдение прав граждан на голосование и собственно подготовка избирательных участков, в том числе по доступности для маломобильных групп населения. Каких-либо нарушений в Урае в Единый день голосования не было зафиксировано. Без нарушений прошли выборы и в городе Покачи. Координатор Анна Бочкова сообщила, что все возможные вопросы были урегулированы еще до дня выборов, вплоть до того, что участки обеспечили питьевой водой для пожилых и маломобильных групп людей. Благодаря слаженной работе избирательных комиссий и общественных наблюдателей вся избирательная кампания там была выстроена практически идеально, поэтому Урай и Покачи вполне могут служить образцом для других.

Тем не менее, ряд рекомендаций общественники все-таки высказали. Так, например, они предложили привлекать к избирательному процессу больше волонтеров, так как в том же Сургуте они присутствовали не на всех участках. А в некоторых муниципальных образованиях необходимо перенести расположение избирательных участков на первые этажи зданий, чтобы улучшить условия для избирателей из числа маломобильных групп населения.

Возникли у общественных наблюдателей вопросы и к молодежным избирательным комиссиям.

- Хорошо, что молодежь включается в избирательный процесс, но ее нужно очень тщательно учить, чтобы молодые люди могли полноценно ответить на любой вопрос как членов избиркома, кандидатов, так и голосующих избирателей. Передавая полномочия, нужно передавать также знания, умения и навыки. Внедрять это мы должны во всех муниципалитетах, - сказала Ирина Максимова.

Председатель Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Денис Корнеев подчеркнул, что работать еще есть над чем, а присутствие общественных помощников, которые в то же время могут выступить как критики, держит всех в тонусе, не дает останавливаться на достигнутом.

- Мы готовы вносить изменения в избирательный процесс, если это не противоречит законодательству и идет на пользу югорчанам, - сказал он.

В целом, общественники признали, что в прошедшие выборы атмосфера во всех муниципалитетах была благоприятная.

- Мы работаем в тесном контакте со всеми участниками процесса. У нас общее дело - чтобы волеизъявление граждан было свободным, а выборы честными и прозрачными, чтобы избирались люди достойные, для которых важнее человек, дело, а только потом какие-то свои амбиции. Мы должны создавать равные условия голосования для всех людей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Выборы для каждого должны стать праздником, - резюмировала председатель Общественной палаты Югры.

По результатам мониторинга Общественной палатой совместно с Уполномоченным по правам человека и рабочими группами по мониторингу соблюдения прав избирателей в единый день голосования в Югре будут разработаны предложения по улучшению организации избирательного процесса в автономном округе.