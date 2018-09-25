2018-09-25T16:30:47+03:00
Происшествия

В Югре расследуют смерть школьницы и ее отца

Возбуждено уголовное дело
Лидия Шумкова
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Возбуждение уголовного дела может быть связано с самоубийством. Фото с сайта Pixabay.comВозбуждение уголовного дела может быть связано с самоубийством. Фото с сайта Pixabay.com
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В Югре возбудили уголовное дело, связанное со смертью несовершеннолетней девочки и ее отца. Как уточнили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе регионального следственного управления СУ СКР по ХМАО- Югре, их тела обнаружили в собственной квартире. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

- Запросили у органов системы профилактики характеристику семьи, допрашиваются родственники и знакомые, проводятся другие следственные действия. Дополнительно информацию мы, пока идет следствие, не разглашаем. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства, - прокомментировала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СКР по ХМАО- Югре Алина Еремеевская.

Местные СМИ сообщают о том, что школьница длительное время состояла на учете у социальных служб, а ее отец уже больше года был безработным. Они также озвучили, что возбуждение уголовного дела может быть связано с самоубийством.

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