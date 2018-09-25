В Сургуте выясняют, почему продавцы заперли подростка в холодильнике

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-25T12:29:35+03:00

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Сразу несколько силовых ведомств проводят проверку возмутительного инцидента в одном из продуктовых магазинов Сургута. 23 сентября продавцы закрыли подростка в морозильной камере, заподозрив его в воровстве.

16-летний парень находился в нем, пока в магазин не приехала мать, которая вызвала полицию. Женщина же сообщила обо всем в СМИ.

- Его насильно закрыли в морозильнике, разрешили позвонить брату. Мы приехали в магазин, но меня к нему не пускали. Пустили только тогда, когда я позвонила в полицию, - возмутилась сургутянка.

Женщина отметила, что при обыске у него ничего не нашли, нет факта воровства и на записях видеокамер. Вместе с тем парень догадался все снять на видео и опубликовать в интернете.

Благодаря СМИ о жуткой истории узнал весь город, это вызвало большой общественный резонанс. Сургутяне возмущены поведением продавцов.

- Подростка в холодильную камеру закрыли? А своих детей они бы посадили туда? Это слишком! – негодуют горожане и предлагают создать свой «патруль» и устроить «рейд» по магазинам этой торговой сети.

- Ладно еще не избили. А могли. Я работала в этом магазине. Насмотрелась, как некоторые продавцы обращаются с теми, кого за руку поймали. Однажды вместо того, чтобы вызвать полицию, они сначала избили, а потом вызвали. Сказали, что не хотел возвращать то, что взял, они его проучили немного. Продавцам премия идет, если поймают воришек. Пойдут на все, чтобы получить деньги, - рассказала одна из сургутянок.

По словам матери, после инцидента у сына начались головные боли, не исключено, что его там били.

В городской полиции подтвердили, что действительно стражи порядка выезжали в данный магазин.

- Факт воровства не установлен. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему сотрудниками магазина, - сообщили в пресс-службе УМВД Сургута. - По факту незаконного удержания ребенка свою проверку проводит Следственный комитет, а по факту оскорбления подростка проверку начала прокуратура.