«Голос 60+»: певец из Югорска отправился в команду Валерия Меладзе

61-летний житель Югорска Сергей Пивоварёнок принял участие в музыкальном шоу «Голос 60+», который с успехом продолжает идти в эфире «Первого канала». Для своего выступления рабочий комплексного обслуживания и ремонта зданий IV разряда приготовил кавер-версию песни Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив», чем покорил публику и Валерия Меладзе – единственного члена жюри, который к нему повернулся.

Информацию о проекте «Голос 60+» Сергей получил от знакомой из Краснодарского края.

- Она позвонила и говорит: «Есть такой проект, как раз для тебя!». Сидя дома с ноутбуком, я открыл сайт «Первого канала» и от нечего делать набрал: «Голос 60+». Вышла анкета, я её заполнил наполовину и отправил. И ведь приняли» Посмотрев предыдущих выступающих вокалистов, я понял: соревноваться с ними – достойно, но я не буду сдаваться, и буду идти вперёд.

