2018-09-22T18:55:56+03:00
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«Голос 60+»: певец из Югорска отправился в команду Валерия Меладзе

Сергей Пивоварёнок исполнил композицию «Эти глаза напротив» [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Голос 60+»: певец из Югорска отправился в команду Валерия Меладзе«Голос 60+»: певец из Югорска отправился в команду Валерия МеладзеФото: Скриншот с сайта Первого канала
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61-летний житель Югорска Сергей Пивоварёнок принял участие в музыкальном шоу «Голос 60+», который с успехом продолжает идти в эфире «Первого канала». Для своего выступления рабочий комплексного обслуживания и ремонта зданий IV разряда приготовил кавер-версию песни Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив», чем покорил публику и Валерия Меладзе – единственного члена жюри, который к нему повернулся.

Информацию о проекте «Голос 60+» Сергей получил от знакомой из Краснодарского края.

- Она позвонила и говорит: «Есть такой проект, как раз для тебя!». Сидя дома с ноутбуком, я открыл сайт «Первого канала» и от нечего делать набрал: «Голос 60+». Вышла анкета, я её заполнил наполовину и отправил. И ведь приняли» Посмотрев предыдущих выступающих вокалистов, я понял: соревноваться с ними – достойно, но я не буду сдаваться, и буду идти вперёд.

Серегей Пивоваренок. Интервью после Слепых прослушиваний - За кадром - Голос60+ - Сезон 1.Серегей Пивоваренок присоединился к команде Валерия Меладзе. Музыка для него это хобби, по профессии Сергей рабочий по ремонту и обслуживанию зданий. В интервью репортеру V Рагде Ханиевой он рассказал, зачем пришел на проект, и на что рассчитывает в шоу. #Голос60+. По пятницам на Первом канале в 21:30 Сайт проекта: https://www.1tv.ru/shows/golos-60 #TheVoiceSenior Голос в соцсетях // The Voice Russia in social media: http://www.youtube.com/Voice1tv ВКонтакте https://vk.com/voice1tv Facebook https://www.facebook.com/voice1tv Instagram http://instagram.com/voice1tv Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/voice1tv "Голос" суперпроект, принципиально отличающийся от привычных вокальных конкурсов и шоу по поиску музыкальных талантов. Мы нашли лучшие голоса страны. Незаурядные вокальные данные -- это единственный способ попасть в проект "Голос", получить уникальный шанс пройти через сито музыкальных дуэлей с конкурентами и влюбить в себя миллионы телезрителей. The Voice international musical project. Four famous musicians search for the best voices in Russia. They cannot see the contestants but only hear them. Later they will mentor these singers to become artists. Viewers will decide which singer will be worthy of the grand prize.

По признанию Сергея, буквально со всеми из наставников, кроме Пелагеи, он уже встречался. Так, например, на одном из концертов в Югорске он поймал Леонида Агутина за кулисами и попросил сфотографироваться.

– Встречался и с Валерием Меладзе, он тогда был в очках ещё. Я говорю: «Валер, давай сфотографируемся? Может, очки снимешь?», а он мне: «Глаза болят». С девушкой какой-то стоял. А со Львом Валерьяновичем встречались в Сургуте, на фестивале «Факел». И вы мне вручили диплом за добросовестный долголетний труд… что-то там…, - обратился Сергей ко Льву Лещенко, забыв, что же конкретно вручал ему певец.

В итоге Сергей Пивоварёнок отправился в команду своего любимого исполнителя, Валерия Меладзе.

- У меня были мысли, к какому наставнику пойти, - признался после своего выступления югорчанин. – У Агутина стиль «латино», мне это нравится, и я пою его песни, но Лёня по своей натуре – экспериментатор. Валера – прямой человек, поэтому мне было бы приятно поработать именно с ним.

Ждёт ли Сергея успех – узнаем уже совсем скоро, во втором туре «Поединки».

Сергей Пивоваренок Эти глаза напротив - Слепые прослушивания - Голос60+ - Сезон 1.

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