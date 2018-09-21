Губернатор Югры Наталья Комарова участвует в обсуждении роли женщин в современном обществе

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-21T09:20:58+03:00

Второй Евразийский женский форум объединяет представителей более чем 100 государств. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

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Наталья Комарова принимает участие во втором Евразийском женском форуме, который проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и объединяет представителей более чем 100 государств. Среди них много активных и неравнодушных женщин-политиков.

Ранее глава автономного округа выдвинула идею провести международный дискуссионный клуб «Женщины – губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий». И ее предложение поддержали. На площадке в рамках форума участницы клуба, среди которых руководители органов власти различного уровня России и зарубежных стран, обсудят ряд вопросов, в том числе как обеспечить мир и безопасность, построить миролюбивое, справедливое и свободное от социальных барьеров общество. Кроме того, они поднимут тему международного, межрегионального сотрудничества и женского вклада в становление нового технологического уклада.

В рамках последней темы участникам клуба презентуют проект «Создание благоприятных условий для развития возможностей, успешной социализации и эффективной самореализации девушек-тинейджеров». Предпосылкой для него послужила прошедшая в Югре в мае исследовательская сессия «Мир подростков и молодежи: интересы, риски и возможности для Югры».

Наталья Комарова уже посетила открытое заседание «Женской двадцатки» (W20), которой в России проходит впервые. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

Губернатор Югры также принимает участие в открытой дискуссии «Глобальные инициативы в интересах женщин», организованной Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Вместе с коллегами она обсудит эффективность и роль глобальных инициатив в решении проблемы равенства прав мужчин и женщин в политике и экономике, препятствия и возможности для политического карьерного роста женщин.

Наталья Комарова уже посетила открытое заседание «Женской двадцатки» (W20), которой в России проходит впервые. Участницы секции обменялись мнениями о приоритетах работы организации на ближайшее будущее, обсудили ее роль в расширении экономических возможностей женщин. Одной из основных тем обсуждения стало преодоление разрыва в гендерном соотношении на рынке труда, связанное с увеличением числа занятых женщин.

Кроме того, губернатор Югры присутствовала на пленарном заседании под председательством президента России Владимира Путина, которое, по сути, официально открывало форум. Основная тема повестки - «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила, что основным результатом работы форума должен стать итоговый документ. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

В преддверии форума председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила, что основным результатом работы должен стать итоговый документ.

- Его текст будет направлен в адрес глав государств, правительств, парламентов и руководителей общественных организаций, - сообщила политик.

В свою очередь Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ, руководитель Рабочей группы Второго Евразийского женского форума, уверена, если первый форум был новой точкой отсчета в обсуждении женской повестки, то второй обещает быть не менее важным событием, особенно для консолидации усилий и развития международного сотрудничества в решении актуальных вопросов, волнующих сегодня человечество.

- В программе форума много интересного. 30 дискуссионных площадок, саммит женщин-дипломатов, заседание клуба женщин-губернаторов, межпарламентский диалог, презентация Делового женского альянса БРИКС, паритетные дискуссии о цифровизации, несколько двусторонних международных бизнес-диалогов, подписание соглашений, - прокомментировала она.

В программе форума много интересного. 30 дискуссионных площадок, саммит женщин-дипломатов, заседание клуба женщин-губернаторов и многое другое. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

ДЛЯ СПРАВКИ:

Евразийский женский форум – крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Он нацелен на консолидацию и развитие сотрудничества женщин-лидеров для решения актуальных проблем и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства.