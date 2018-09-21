2018-09-21T09:20:58+03:00
Политика

Губернатор Югры Наталья Комарова участвует в обсуждении роли женщин в современном обществе

В Санкт-Петербурге проходит Второй Евразийский женский форум
Лидия Шумкова
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Второй Евразийский женский форум объединяет представителей более чем 100 государств. Фото предоставлено штабом Правительства ЮгрыВторой Евразийский женский форум объединяет представителей более чем 100 государств. Фото предоставлено штабом Правительства Югры
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Наталья Комарова принимает участие во втором Евразийском женском форуме, который проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и объединяет представителей более чем 100 государств. Среди них много активных и неравнодушных женщин-политиков.

Ранее глава автономного округа выдвинула идею провести международный дискуссионный клуб «Женщины – губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий». И ее предложение поддержали. На площадке в рамках форума участницы клуба, среди которых руководители органов власти различного уровня России и зарубежных стран, обсудят ряд вопросов, в том числе как обеспечить мир и безопасность, построить миролюбивое, справедливое и свободное от социальных барьеров общество. Кроме того, они поднимут тему международного, межрегионального сотрудничества и женского вклада в становление нового технологического уклада.

В рамках последней темы участникам клуба презентуют проект «Создание благоприятных условий для развития возможностей, успешной социализации и эффективной самореализации девушек-тинейджеров». Предпосылкой для него послужила прошедшая в Югре в мае исследовательская сессия «Мир подростков и молодежи: интересы, риски и возможности для Югры».

Наталья Комарова уже посетила открытое заседание «Женской двадцатки» (W20), которой в России проходит впервые. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

Наталья Комарова уже посетила открытое заседание «Женской двадцатки» (W20), которой в России проходит впервые. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

Губернатор Югры также принимает участие в открытой дискуссии «Глобальные инициативы в интересах женщин», организованной Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Вместе с коллегами она обсудит эффективность и роль глобальных инициатив в решении проблемы равенства прав мужчин и женщин в политике и экономике, препятствия и возможности для политического карьерного роста женщин.

Наталья Комарова уже посетила открытое заседание «Женской двадцатки» (W20), которой в России проходит впервые. Участницы секции обменялись мнениями о приоритетах работы организации на ближайшее будущее, обсудили ее роль в расширении экономических возможностей женщин. Одной из основных тем обсуждения стало преодоление разрыва в гендерном соотношении на рынке труда, связанное с увеличением числа занятых женщин.

Кроме того, губернатор Югры присутствовала на пленарном заседании под председательством президента России Владимира Путина, которое, по сути, официально открывало форум. Основная тема повестки - «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила, что основным результатом работы форума должен стать итоговый документ. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила, что основным результатом работы форума должен стать итоговый документ. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

В преддверии форума председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила, что основным результатом работы должен стать итоговый документ.

- Его текст будет направлен в адрес глав государств, правительств, парламентов и руководителей общественных организаций, - сообщила политик.

В свою очередь Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ, руководитель Рабочей группы Второго Евразийского женского форума, уверена, если первый форум был новой точкой отсчета в обсуждении женской повестки, то второй обещает быть не менее важным событием, особенно для консолидации усилий и развития международного сотрудничества в решении актуальных вопросов, волнующих сегодня человечество.

- В программе форума много интересного. 30 дискуссионных площадок, саммит женщин-дипломатов, заседание клуба женщин-губернаторов, межпарламентский диалог, презентация Делового женского альянса БРИКС, паритетные дискуссии о цифровизации, несколько двусторонних международных бизнес-диалогов, подписание соглашений, - прокомментировала она.

В программе форума много интересного. 30 дискуссионных площадок, саммит женщин-дипломатов, заседание клуба женщин-губернаторов и многое другое. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

В программе форума много интересного. 30 дискуссионных площадок, саммит женщин-дипломатов, заседание клуба женщин-губернаторов и многое другое. Фото предоставлено штабом Правительства Югры

ДЛЯ СПРАВКИ:

Евразийский женский форум – крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Он нацелен на консолидацию и развитие сотрудничества женщин-лидеров для решения актуальных проблем и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства.

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