«Замуж за Бузову»: близнецы-диджеи из Урая поборются за сердце скандальной телезвезды

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-28T14:05:10+03:00

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На телеканале «ТНТ» стартовало новое шоу «Замуж за Бузову» - женская версия шоу «Холостяк», где одинокий мужчина ищет свою любовь. Как уже понятно из названия проекта, главная звезда этого зрелища – новоявленная певица, ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Несмотря на странное русскому уху название телепроекта, бороться за сердце неприступной красавицы будут десять молодых мужчин (пятеро уже выбыли). Среди них – уроженцы Югры, 39-летние Сергей и Андрей Наумовы.

Родились близнецы 17 апреля 1979 года в городе Урае, там и выросли.

Братья в детстве.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда-то давно даже боролись за победу в биатлоне, за что в 1996 году тогдашний губернатор Югры Александр Филипенко выписал им именную стипендию. К слову, спорт в жизни братьев – одна из главных вещей. Парни частенько гоняют на своих мотоциклах, сёрфят на волнах, гоняют на сноубордах, занимаются стендовой стрельбой и плаванием. Добрая половина из всех фотографий, опубликованных на их страничке в социальной сети, посвящена именно активному и здоровому образу жизни. Более того, братья являются мастерами спорта России.

Урай спортивный, 2004 год. Фото: из архива Евгения Ребякина

n_joy_djs Церемония награждения BRAND AWARDS 2018. Backstage, Crocus City Hal

Образование братья получили в Тюменском государственном университете, где выучились на педагогов, правда, работать по профессии не пришлось. Сегодня и Андрей, и Сергей – диджеи, которые играют в клубах под названием «Дуэт N-JOY DJ`s», в их Инстаграме можно найти немало фотографий и видеороликов с гастролей и светских тусовок. А ещё они ведут собственный канал на youtube, где постят видео с различных музыкальных фестивалей («Жара», «ТНТ Music» и т.д.).

n_joy_djs всё что не показали в эфире кто смотрел первую серию ? Что скажите ?

По воспоминаниям урайцев в социальных сетях, за их невероятную внешнюю схожесть прозвали «электрониками». Правда, для некоторых знакомых Наумовых их участие в телепроекте – странная выходка, ведь когда-то ребята подавали большие надежды в спорте. По словам одноклассницы ребят, Юлии Куропаткиной-Члек, в жизни ребятам уже пора бы определиться.

- Обидно за своих одноклассников, такие надежды подавали в спорте... Понятно, возраст, и в жизни определяться надо, но шоу не вечно, надо реально на жизнь смотреть. Когда они были в спорте, ими многие гордились, а сейчас... чему завидовать? Сорок лет на носу: ни семьи, ни профессии, которая обеспечивает хлеб насущный. По образованию кто из них работает? Никто. Вот и думаешь, лучше бы талантливыми тренерами стали, они же неглупые были ребята, - пожаловалась женщина в соцсети.

n_joy_djs Полетели дарить свои улыбки всех с праздником

Впрочем, далеко не все воспротивились появлению парней на голубом экране. Так, например, бывший «коллега по цеху», а ныне координатор Урайского городского отделения одной из политических партий России Евгений Ребякин пожелал ребятам удачи в борьбе за сердце Бузовой.

- Братья покинули Урай в 2005 году, до 2016 жили в Екатеринбурге, потом в Сочи, а с 2017 года решили покорить Москву, где нашли свою нишу, став диджеями, - написал он на своей страничке в социальной сети. Андрей Наумов крутил любовь с «Мисс Россия-2015», 1-ой вице-мисс Мира - 2015 Софией Никитчук. Сергей – бывший парень Дарьи Клюкиной, победительницы шоу «Холостяк» с Егором Кридом.

Как долго Андрей и Сергей продержатся в 8-серийном шоу «Замуж за Бузовой», узнаем уже совсем скоро.