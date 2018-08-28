Сургутских ветеранов, оставшихся без денег и документов в Курске, пообещали «пропесочить»

СЕГОДНЯ 12:02 2018-08-28T12:09:24+03:00

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Широкий резонанс получила новость о двух сургутских друзьях-ветеранах, которых пришлось доставлять из Курска домой. Павла Свербягина и Андрея Шахова (первому уже исполнилось 92 года, второй отпразднует 92-летие в ноябре), отвез туда на автомобиле некий Виктор Кузнецов, представившийся им руководителем Союза ветеранов боевых действий Нефтеюганска. Он взял с фронтовиков за доставку деньги, заселил их в гостиницу, где и оставил. О том, что югорчане прибыли на празднование 75-й годовщины разгрома фашистских войск в Курской битве, не знал никто – ни в Сургуте, ни в Курске.

О ветеранах, которые остались ни с чем – буквально без денег и документов, первой узнала администрация Курска, которая забила тревогу и связалась с Сургутом. Силами властей и общественников, а также авиакомпании «Ютэйр» Павла Свербягина и Андрея Шахова доставили домой.

С одной стороны, все огорчены тем фактом, что два ветерана оказались брошенными в чужом городе, но, с другой стороны, осуждают их поведение.

- Позвонили нам, сказали – забирайте своих двоих, наверное, еще должны были добавить – дураков. Вот и запрыгали все, а зачем нужно было это делать? Что, маленькие дети? Они с пьяной головой что ли туда ехали? Как это не взять с собой документов и денег про запас? Ведь взрослые люди, не дети, соображать надо! Сели в машину и обрадовались, что их сейчас повезут, и говорят теперь, что спали вдвоем на одной кровати, - возмущена председатель городского совета ветеранов Сургута Бэлла Соловьева.

Она отметила, что по вопросам участия ветеранов в том или ином мероприятии – кто поедет, куда, каким образом - обычно принимает решение совет, которым она руководит, но никак не какой-то сомнительный человек из организации другого города. Которая, к слову, была ликвидирована еще в 2011 году и на сегодняшний день ни в каких муниципальных реестрах не числится.

- У нас в отпуск уезжают и то говорят, предупреждают, куда отправились, сообщают - не теряйте нас, скоро приедем. А семьи у этих двоих большие. Скобягина, как выяснилось, жена уговаривала, чтоб он не ехал, - добавила Бэлла Соловьева.

Между тем, один из ветеранов после такой поездки и жизни в неприемлемых для пожилого человека условиях приболел. Бэлла Соловьева предупредила, что вот оклемается он и она проведет беседу, «пропесочит его для профилактики».

- Может, сейчас он хоть приходит в себя, думает над тем, что наделал, а потом уж я буду с ним разговаривать. Думаю, такого больше не повторится. Да у нас и ветераны уж почти все лежачие. Хотела собирать их на 3 сентября, конец войны же. Так вот этих двоих не буду приглашать, соберу тех, кто хоть немножечко ходит, и все, - предупредила она.