В Сургуте самолет совершил экстренную посадку из-за неисправного кондиционера

СЕГОДНЯ 10:27 2018-08-23T10:35:46+03:00

Фото с сайта СУ СК на транспорте УрФО

Борт поднимется в воздух в три часа дня

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Сегодня утром в аэропорту Сургута совершил экстренную посадку самолёт компании S7.

По данным департамента общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югры, пострадавших в результате приземления и разрушения нет.

Самолёт компании S7 следовал по маршруту из Норильска в Новосибирск. На борту лайнера находились 26 человек пассажиров и четыре члена экипажа. Внезапно экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Сургута. В 9:05 часов утра по местному времени 23 августа самолёт совершил удачную посадку в аэропорту Сургута Ханты-Мансийского автономного округа.

Изначально ряд СМИ предположили, что причиной посадки мог стать отказ работы двигателей. Однако, корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» удалось получить комментарий от представителя компании перевозчика:

- Вскоре после взлета сработала сигнализация о возможной неисправности в системе кондиционирования воздуха. Экипаж произвел снижение на рекомендуемую высоту и принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту. Посадка произведена благополучно. На борту было 26 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажирам предоставлена гостиница, питание и прохладительные напитки. Они будут направлены в пункт назначения ближайшими рейсами, - сообщила пресс-секретарь S7 Group Анна Бажина.

Специалист группы по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут» оперативно дать информацию отказался, отметив, что на официальный запрос ответ придёт в течение семи рабочих дней.

Между тем, по факту вынужденной посадки самолёта Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.

- 23 августа в утреннее время в аэропорту города Сургута совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, следовавший рейсом Норильск - Новосибирск. Жертв, пострадавших и разрушений нет. По факту вынужденной посадки самолета организована доследственная проверка, - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что согласно расписанию аэропорта Сургута, вылет рейса С73278 компании S7 назначен на 15:05 часов.

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