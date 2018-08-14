В Югре невнимательная сотрудница банка «подарила» безработному 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-14T10:37:22+03:00

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Отказаться от «халявных» денег? Как бы не так! Об этом подумал житель города Урая в ХМАО-Югре, который по счастливой случайности получил в одном из российских банков сразу 400 тысяч рублей. Ошибку допустила оператор-кассир, которая вместо четырёхсот рублей, необходимых клиенту, выдала сумму в тысячу раз больше. Не сообщив об ошибке специалисту, мужчина со спокойной совестью покинул банк со всеми деньгами.

Перед тем, как «сорвать куш», счастливчик всячески пытался снять несчастные 400 рублей со своей банковской карты, однако это у него не получалось. Чтобы получить-таки свои кровные, он обратился за помощью в банк к кассиру, которая оказалась на редкость щедрой женщиной. По своей невнимательности, сотрудница буквально подарила клиенту пакет с кучей денег, не заметив никакой ошибки.

Найденные в диване деньги. Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Как сообщили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, с заявлением о пропаже денег обратился представитель банка, который и обнаружил крупную недостачу. Поймать «миллионера» удалось на одной из улиц города, во время оперативно-розыскных мероприятий. Установили и его личность – 42-летний мужчина оказался безработным жителем Урая, который уже был судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Деньги нашлись у югорчанина дома, в задней части дивана. К счастью для банка, мужчина успел потратить только 600 рублей, и то, на выпивку. По словам мужчины, он понадеялся, что кассир не обнаружит ошибку, но, увы, его мечтам не суждено было сбыться.

Сейчас оставшийся без «подарка» мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему может грозить до шести лет лишения свободы.