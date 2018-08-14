2018-08-14T10:37:22+03:00
Происшествия

В Югре невнимательная сотрудница банка «подарила» безработному 400 тысяч рублей

Мужчина понадеялся, что кассир не заметит ошибки, и с чистой совестью покинул здание [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО-ЮгреФото: пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Отказаться от «халявных» денег? Как бы не так! Об этом подумал житель города Урая в ХМАО-Югре, который по счастливой случайности получил в одном из российских банков сразу 400 тысяч рублей. Ошибку допустила оператор-кассир, которая вместо четырёхсот рублей, необходимых клиенту, выдала сумму в тысячу раз больше. Не сообщив об ошибке специалисту, мужчина со спокойной совестью покинул банк со всеми деньгами.

Перед тем, как «сорвать куш», счастливчик всячески пытался снять несчастные 400 рублей со своей банковской карты, однако это у него не получалось. Чтобы получить-таки свои кровные, он обратился за помощью в банк к кассиру, которая оказалась на редкость щедрой женщиной. По своей невнимательности, сотрудница буквально подарила клиенту пакет с кучей денег, не заметив никакой ошибки.

Найденные в диване деньги. Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Найденные в диване деньги. Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Как сообщили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, с заявлением о пропаже денег обратился представитель банка, который и обнаружил крупную недостачу. Поймать «миллионера» удалось на одной из улиц города, во время оперативно-розыскных мероприятий. Установили и его личность – 42-летний мужчина оказался безработным жителем Урая, который уже был судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Деньги нашлись у югорчанина дома, в задней части дивана. К счастью для банка, мужчина успел потратить только 600 рублей, и то, на выпивку. По словам мужчины, он понадеялся, что кассир не обнаружит ошибку, но, увы, его мечтам не суждено было сбыться.

Сейчас оставшийся без «подарка» мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему может грозить до шести лет лишения свободы.

В Урае полицейские задержали мужчину похитившего 400 тысяч рублей в одном из банков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Хачатурян рассказал о том, что сестры жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца
Старший брат Марии, Ангелины и Крестины Сергей давно уже не живет в доме отца. Михаил выгнал сына четыре года назад. Но парень, пусть порой и исподтишка, продолжал общаться с сестрами и с матерью
Новости 24
В Ханты-Мансийском районе организуют археологическую экспедицию вместе со студентами СурГУ
Оператор АЗС из Нижневартовска угнала внедорожник «Ниссан Террано»
Выставка «Многовековая Югра» представляет более трех тысяч артефактов
Житель Урая вынес из банка чужие 400 тысяч рублей
В округе стартовала стратегическая неделя «Югра-2024»
В Нижневартовске на утреннюю зарядку вышли 60 медиков
Роспотребнадзор Югры снял с продажи триста килограмм просроченного хлеба
Жители Югры сдали в Фонд соцстраха девять поддельных больничных
За минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 7 человек
В ХМАО егеря застрелили 17 голодных медведей
Иностранец женился на жительнице Нижневартовска ради выгоды
Почти 26000 семей из Западной Сибири оформили ипотеку в Сбербанке
Погода в Югре 14 августа: +27 и грозы
В Междуреченском наркополицейские обнаружили «тайник-закладку»
Ханты-Мансийск – лидер рейтинга эффективности местного самоуправления
Двести пятьдесят тысяч рублей перевели мошенникам жители Югры
В Ханты-Мансийске проверят торговцев из палаток
Жителя Суртуга так разъярила ссора с женой, что он сжёг три чужих автомобиля
У жителей Ханты-Мансийска спросят про мусор
Пенсионер из Когалыма мог погибнуть в аварийном доме, но вмешалась прокуратура
Югорский фонд капитального ремонта отправил к должникам приставов
Она сказала «ДА!»: счастливый житель Сургута с высоты пятого этажа сделал предложение девушке
В Нефтеюганске прошёл праздник древнеславянской культуры «Летний хоровод»
В Ханты-Мансийском районе посетитель кафе прихватил с собой барсетку посетителя
Предприятие в Сосьве производит семь видов рыбы