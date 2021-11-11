Коронавирус в Югре. Последние новости на 11 ноября 2021 года: вылечились 173 человека

Коронавирус в Югре. Последние новости на 11 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 11 ноября 2021 года. За сутки в 17 муниципалитетах региона зафиксировано 250 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зарегистрированы: в Сургуте – 68, Нижневартовске – 42 и Ханты-Мансийске – 26. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 47 случаев, 18-29 лет – 38 случаев, 30-49 лет – 92 случаев, 50-64 лет – 52, старше 65 лет – 23. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 244 случаев, источник инфекции устанавливается в 7 случаях, 3 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 41 случаев COVID-2019, среди рабочих – 82 случая, среди служащих – 37, среди медицинских работников – 7, среди пенсионеров – 35. В категории «иные» установлено 50 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 190 пациентов, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от ковида скончались 14 человек, за весь период от COVID-19 умерли 1 475 человек. За сутки вылечились 173 человека.

Врач из Нижневартовска показал, как COVID-19 влияет на легкие. Медик продемонстрировал поражение легких на снимках, которые лучше не смотреть слабонервным. В Югре создадут кибердружины против антипрививочников, заявляющих о вреде вакцины от ковида. Кроме того, в регионе разработан электронный сервис, позволяющий проверять подлинность QR-кодов.

Рентгенологи Сургутской окружной клинической больницы работают в условиях колоссальных нагрузок. Сейчас они выполняют самое важное исследование для диагностики COVID-19 – компьютерную томографию органов грудной клетки. В месяц это около 5 тысяч КТ - исследований. А жители Нижневартовска, которые переболели коронавирусом в условиях госпитализации, могут пройти реабилитацию.

За последние сутки в России зарегистрировано 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 565 человек. Всего в России выявлено 8 911 713 случаев коронавируса. За весь период скончались 250 454 человек и выздоровели 7 654 161 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.