Коронавирус в Югре. Последние новости на 13 ноября 2021 года: выздоровели 180 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 13 ноября 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 255 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Больше всего случаев выявлено в Сургуте – 55. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 30 случаев, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 110 случаев, 50-64 лет – 63, старше 65 лет – 27. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 239 случаев, источник инфекции устанавливается в 8 случаях, 8 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 30 случаев COVID-2019, среди рабочих – 76 случаев, среди служащих – 66, среди медицинских работников – 10, среди пенсионеров – 39. В категории «иные» установлено 34 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 199 пациентов по-прежнему тяжелое, 144 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от ковида скончались 11 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 498 человек. За сутки выписались 180 человек, за весь период пандемии выздоровели 78 583 югорчанина.

За последние сутки в России зафиксировано 40 123 новых случая коронавируса в 85 регионах, умерли 1 235 человек за день. За сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8 992 595 случаев коронавируса. За весь период выявлено 252 926 летальных исходов, выздоровели 7 720 962 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Магазин детских товаров в Нягани оштрафован за несоблюдение антиковидных мер. Он обязан выплатить 200 тысяч рублей. Персонал детского противотуберкулезного санатория в Ханты-Мансийске привились от COVID-19. Сотрудники присоединились к региональной акции «Мы вместе против ковида».

В Сургуте снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. Уменьшилось и количество выездов к пациентам. Кстати, в Сургуте от коронавируса полностью привились 176 тысяч жителей и ежедневно за вакциной обращаются более трех тысяч сургутян.

Кроме того, Нижневартовск вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекции. В больницах количество больных не увеличивается.