«Рванул» самогонный аппарат: глава Сургута рассказал о последствиях взрыва на Ленина 38

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Глава Сургута Андрей Филатов рассказал почему произошел взрыв в доме на Ленина 38. По его словам, предварительная версия произошедшего ЧП остается прежней – «рванул» самогонный аппарат. А произошло это из-за его неисправности или неправильном использовании.

Можно сказать, что дом и его жители отделались легким инцидентом, чего не скажешь о ЧП в Нижневартовске. Несущие конструкции в доме на Ленина не пострадали, а также не пострадали системы жизнеобеспечения: вода, тепло и электроэнергия подаются штатно.

Необходимости в эвакуации жителей других квартир нет, условия проживания в них не нарушены.

Известно, что в квартире проживало двое мужчин, отец и сын. Отец временно будет находится в Сургутском районном центре помощи семье и детям, а сын, получившись травмы при взрыве, обследован и будет лечится амбулаторно (на дому или посещать лечебное учреждение самостоятельно). Других пострадавших нет.

Фото: телеграм-канал главы Сургута

Эксперты зафиксировали отдельные незначительные повреждения в двух соседних квартирах, которые не несут опасности для жителей, на улице пострадало несколько автомобилей, припаркованных у дома. Коммунальные службы приводят территорию в порядок и ликвидируют последствия ЧП.

Фото: телеграм-канал главы Сургута

На сегодняшний день управляющая компания "Сервис-3" обеспечила тепловой контур в помещении, заделаны двери, оконные и балконные проемы повреждённой квартиры.

- Конечно, это временная, но необходимая мера, которая в первую очередь позволит поддерживать в помещении плюсовую температуру, не даст замерзнуть коммуникациям дома. После завершения всех мероприятий, собственник будет определяться с управляющей компанией по восстановлению своей квартиры - отметил Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Правоохранительные органы продолжают разбираться в произошедшем.

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