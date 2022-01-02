Коронавирус в Югре. Последние новости на 2 января 2022 года: 51 пациент находится на ИВЛ Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 2 января 2022 года. По данным оперативного штаба Югры, за сутки в регионе подтверждено 149 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период зарегистрировано 96 010 случаев заболевания. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 18 случаев, 18-29 лет – 11случаев, 30-49 лет – 62 случая, 50-64 лет – 40, старше 65 лет – 18. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 143 случая, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 4 случая завозных. Среди детей выявлено 18 случаев COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19

За день ковидом заразились жители Сургута – 35; Нижневартовска – 34; Советского района – 17; Нягани – 9; Ханты-Мансийска – 9; Урая – 8; Мегиона – 6; Покачей – 6; Югорска – 5; Когалыма – 4; Нефтеюганска – 4; Нижневартовского района – 3; Пыть-Яха – 2; Кондинского района – 2; Ханты-Мансийского района – 2; Белоярского района – 1; Березовского района – 1; Сургутского района – 1.

На момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 147 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 163 человека, сняты с наблюдения – 435 920 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 8 037 человек, всего прошли обследование 436 478.

Состояние 73 пациентов тяжелое, 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 994 человек. За сутки выписались по выздоровлению 210 человек, за весь период пандемии вылечились 89 560 югорчан.

За последние сутки в России выявлен 19 751 новый случай коронавируса в 85 регионах, умерли 847 человек и выздоровели 33 144 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 519 733 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 309 707 летальных исходов, выздоровели 9 497 063 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По последним данным первым компонентом привито 934 921 человек, полную вакцинацию прошли 889 039 человек. Коллективный иммунитет составляет 58,6%