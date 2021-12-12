В Ханты-Мансийске проходит «Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек»

Деды Морозы и Снегурочки со всей страны приехали в Югру Фото: Городской информационный центр

Главные волшебники Нового года со всей России собрались в парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. Они провели предновогодний танцевальный флешмоб с югорчанами.

Встреча в столице Югры – первое очное мероприятие Всероссийского съезда. Конкурсные программы участники отправляли онлайн, сейчас их оценивает московское жюри. Результаты станут известны сегодня, 12 декабря в КТЦ «Югра-Классик», вход на мероприятие ограничен, по пригласительным билетам.

- У меня на душе праздник и счастье! Наконец-то, после годового отсутствия, Всероссийский съезд состоялся! Деды Морозы и Снегурочки со всей страны откликнулись на нашу просьбу приехать в Ханты-Мансийск, − рассказала Зинаида Моор, автор проекта «Всероссийский съезд Дедов Морозов».

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