Коронавирус в Югре. Последние новости на 21 ноября 2021 года: умерли 14 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: администрация Нижневартовска

По информации Оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 260 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев выявлено в Нижневартовске – 45, Сургуте – 37 и Нефтеюганске – 23. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 35 случаев, 18-29 лет – 29 случаев, 30-49 лет – 115 случаев, 50-64 лет – 53, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 250 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 4 случая завозных. Среди детей выявлено 35 случая COVID-19, среди рабочих – 58 случаев, среди служащих – 69, среди медицинских работников – 12, среди пенсионеров – 44. В категории «иные» установлено 54 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 182 пациента, 130 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от ковида умерли еще 14 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 595 человек. За сутки вылечились 172 человека, за весь период пандемии выздоровели 79 984 югорчанина.

За последние сутки в России подтверждено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 1 254 человека. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека. Всего зарегистрировано 9 294 188 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 262 843 летальных исхода, выздоровели 7 992 426 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Сургуте больше 217 тысяч человек поставили первый компонент вакцины от коронавируса. Главный врач поликлиники №1 Максим Слепов напомнил о необходимости вакцинации для борьбы с коронавирусной инфекцией.