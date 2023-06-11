«Самотлорские ночи» в Нижневартовске: необычные выступления, яркие моменты фестиваля искусств, труда и спорта

Фото: пресс-служба правительства ХМАО-Югры

В Нижневартовске открылся ежегодный фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Фестиваль на протяжении десятилетий является неотъемлемой частью культурной жизни Югры и символизирует уникальность нефтяного края, обычаи коренных народов Севера, дружбу между представителями самых разных национальностей и красоту северной природы. Фестиваль искусств, труда и спорта проходит традиционно летом, в разгар белых ночей, начиная с 1975 года. В этом году мероприятие открыли в 46-й раз.

Фото: пресс-служба правительства ХМАО-Югры

Накануне прошла торжественная церемония открытия «Самотлорских ночей», ярмарка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», праздник Дружбы народов, фестиваль уличных театров «Небесные кулисы». Ежегодно на фестивале появляются новые творческие проекты, арт-объекты и технологии, концертные площадки и креативные пространства. Гостей ждут гастрономические события, спортивные игры, костюмированные шествия, выставки классического и современного искусства.

Фото: администрация Нижневартовска

Мы расскажем о ярких событиях, которые могли запомнится зрителям и участникам фестиваля.

Проект «ГАРМОНИЯ»

Фото: Дума Нижневартовска

В начале «Самотлорских ночей» подвели итоги патриотического проекта межрегионального конкурса-фестиваля гармонистов «ГАРМОНИЯ». Участниками проекта стали 206 исполнителей из 20 регионов России. В итоге, в номинации «Поющий гармонист (профессионал)» лучшим стал Алексей Камзин из Нижневартовска. В той же номинации, но среди любителей, гран-при получила Людмила Вологжанина из Сингапая Нефтеюганского района. А лучшим гармонистом-исполнителем стала Айнура Исламова из Сургута. Гран-при среди любителей получил самый юный участник конкурса Николай Дермелёв из Боровского Тюменской области. Всем победителям вручили гармони.

Торжественная церемония открытия фестиваля

Фото: пресс-служба правительства ХМАО-Югры

На стадионе «Центральный» в Нижневартовске прошла церемония открытия 46-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». В программе традиционно продемонстрировали почти все виды искусств: музыка, песни, танцы, спортивные и цирковые номера. Шоу смогли посмотреть больше 5 тысяч человек. Всего в церемонии открытия приняли участие несколько десятков творческих и спортивных коллективов Нижневартовска, а также приглашенные артисты - Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и команда исполнителей бальных танцев «Формейшн Вера» из Тюмени.

Украшение фестиваля «Самотлорские ночи» - Сабантуй

Фото: администрация Нижневартовска

Праздник уже перешел национальные границы и близок всем народам, проживающим в Нижневартовске. Об этом говорит и количество горожан и гостей, пришедших на площадь Нефтяников. Сабантуй прошел самобытно, красочно, радостно и весело. На праздник приехали творческие коллективы Югры и Татарстана. Вместе с нижневартовскими артистами они подарили зрителям лучшие свои номера. Зрители посетили интерактивные площадки, послушали песни и увидели зажигательные номера.

Турнир «Сила дворов»

Фото: администрация Нижневартовска

Одним из зрелищных событий фестивальных дней стал турнир «Сила дворов», в котором приняли участие 10 сильнейших спортсменов из Нижневартовска, Мегиона и Излучинска. Участники демонстрировали силу своего духа и выносливость. Парни буксировали автомобили, кантовали большие автомобильные покрышки, поднимали бревна и камни, а также метали негабаритные предметы.

Конкурс «Гав-гав шоу»

Фото: администрация Нижневартовска

На фестивале нашлись площадки и для фанатов животных. В рамках работы площадки «Многоформатный марафон» на набережной прошло милейшее и зрелищное шоу, на котором собаководы продемонстрировали возможности дрессировки и умение находить с питомцами общий язык.

«Город мастеров»

Фото: администрация Нижневартовска

Вдоль нижнего яруса городской набережной проходила выставка-ярмарка ремесленников «Город мастеров». Вартовчане могли увидеть и купить предметы интерьера, детские игрушки, мыло ручной работы, а также вязанные изделия, пуховые платки и многое другое. На традиционном мероприятии фестиваля свою продукцию представили не только вартовчане, а также мастера из других регионов России.

Праздник уличных театров

Праздник уличных театров - это уличная феерия, фестиваль красок, масок и клоунады, ярких перфомансов. Зрители увидели зрелищные костюмы и неожиданные решения от 4 уличных театров из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители Нижневартовска и его гости испытали различные по своей яркости эмоции, а для кого-то выступления артистов стало довольно необычным открытием. Минимальное число декораций, потрясающая актерская игра, необычный грим, взаимодействие со зрителями - все это вартовчане увидели на набережной сегодня.

Зажигательная музыка от Диджея из Питера

Фото: администрация Нижневартовска

Публику своими яркими музыкальными композициями порадовал музыкант, радиоведущий, резидент главной танцевальной радиостанции России – «Радио Рекорд» - диджей Евгений Балдин. Он продемонстрировал искусство говорить без слов и дарить хорошее настроение. Гости услышали много красивой, зажигательной музыки и повесились от души.

Отметим, что на этом фестиваль еще не заканчивается - он продлится до 12 июня и закончится ярким выступлением певицы Евы Польна. Гостей фестиваля ждет еще много ярких событий. Организаторы постарались учесть пожелания горожан и включили в программу мероприятия, которые могут быть интересны жителям и гостям города разного возраста.

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