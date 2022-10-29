Знаменитый армрестлер из Сургутского района померился силами с одним из сильнейших пауэрлифтеров мира

Фото: администрация Сургутского района

Армрестлер из Белого Яра поборолся с известным мировым пауэрлифтером. Уже знаменитый парень из Сургутского района Максим Битаров, известный под ником - akimbo69, вернулся из Дубая, где померился силами с Ларри Уилсом - американским атлетом, одним из сильнейших пауэрлифтеров мира.

В борьбе на правую руку Битаров победил со счетом 3:2, а с левой рукой наш парень проиграл со счетом 3:0. Проигрыш не расстроил югорчанина. Стоит отметить, что Максим весит 70 килограммов, а его соперник - 117.

- Я очень долго ждал эту поездку в Дубай и встречу с Ларри Уилсом. Очень доволен тем, что я смог показать себя, – рассказал Максим.

Блогер, армрестлер Максим Битаров достиг высоких результатов благодаря упорным тренировкам. Его тренер Тарлан Казимагомедов занимается с ним на базе МАУ СП «Спортивная школа №2». В прошлом году Максим стал Чемпионом мира среди юниоров до 21 года, заняв 1 место – в борьбе правой рукой и 3 место – в борьбе левой рукой.

Акимбо - парень, обладающий недюжинной силой и развивший в себе невероятные способности, - так о нём отзываются поклонники. Для них он человек-легенда. А в душе простой парень, со своими мечтами и целями в жизни. Парень стал известным благодаря видео на спортивную тематику, его ролики учат прокачке тела, а количество подписчиков Максима в «TikTok» превысило планку в девять с половиной миллиона.

Фото: Максим Битаров (страница в соцсети)

Интересно, что за внешность атлета называют российским мальчиком, который выжил, ассоциируя с Гарри Поттером. Сам армрестлер относится к такому титулу с юмором и даже сделал это своей фишкой, указав это в своих соцсетях, как «Мальчик который выжил, но из России».