Коронавирус в Югре. Последние новости на 25 декабря 2021 года: 72 человека на ИВЛ

Коронавирус в Югре. Последние новости на 25 декабря 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За минувшие сутки в Югре подтверждено 185 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах, больше всего случаев заражений выявлено в Нижневартовске – 25, Сургуте – 23 и Нефтеюганске – 20. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 31 случай, 18-29 лет – 11 случаев, 30-49 лет – 79 случаев, 50-64 лет – 44, старше 65 лет – 20. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 180 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 3 случая завозных. Среди детей выявлен 31 случай COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 98 пациентов тяжелое, 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли 8 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 940 человек. Вылечились 185 человек, за весь период пандемии выздоровели 87 936 югорчан.

За последние сутки в России зарегистрировано 24 703 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 41 213 человек. Всего на сегодняшний день выявлено 10 343 353 случая коронавируса, зафиксировано 302 269 летальных исходов, выздоровели 9 180 379 человек.

В Октябрьском районе сохраняется нестабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, но есть тенденция к снижению заболеваемости от недели к неделе.

По состоянию на 24 декабря 2021 года в Югре первым компонентом привиты 924 778 человек, полную вакцинацию прошли 873 722 человек. Коллективный иммунитет составляет 58,6%. В Югре до 31 января 2022 года закрыты детские комнаты в ТЦ, продлен запрет на нахождение несовершеннолетних до 14 лет без сопровождения взрослых в ТЦ. А также запрет на оказание услуг торговли без предъявления QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев или отрицательного ПЦР-теста.