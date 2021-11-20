Коронавирус в Югре. Последние новости на 20 ноября 2021 года: выздоровели 170 человек

Коронавирус в Югре. Последние новости на 20 ноября 2021 год Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 20 ноября 2021 года. За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 254 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев за день выявлено в Нижневартовске – 53, Сургуте – 48 и Ханты-Мансийске – 23.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 36 случая, 18-29 лет – 29 случаев, 30-49 лет – 89 случаев, 50-64 лет – 63, старше 65 лет – 43. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 246 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 2 случая завозных. Среди детей выявлено 36 случаев COVID-2019, среди рабочих – 57 случаев, среди служащих – 57, среди медицинских работников – 11, среди пенсионеров – 58. В категории «иные» установлено 46 случаев.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 182 пациента, 135 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от ковида скончались 11 человек. За весь период от COVID-19 умер 1 581 человек. За сутки вылечились 170 человек, за весь период пандемии выздоровели 79 812 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Сургутяне могут посещать театр только после предъявления QR-кода. У посетителей Сургутской филармонии проверяют температуру, наличие маски, просят обработать руки дезинфицирующим средством и предъявить QR-код. В Нижневартовске за последние несколько дней выявляется наибольшее число заболевших коронавирусом. При необходимости медики готовы развернуть дополнительные койки в реанимационном отделении госпиталя.