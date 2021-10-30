Коронавирус в Югре. Последние новости на 30 октября 2021 года: умерли 11 человек

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 30 октября 2021 года. В Югре всего зарегистрировано 81 619 лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что составляет 4 846,44 случая на 100 тысяч населения. За сутки заразились 258 человек в 22 муниципалитетах. Больше всего случаев заражения за день выявлено в Сургуте – 58, Ханты-Мансийске – 31 и Нижневартовске – 24.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 29 случаев, 18-29 лет – 37 случаев, 30-49 лет – 112 случаев, 50-64 лет – 48, старше 65 лет – 32. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 245 случаев, источник инфекции устанавливается в 5 случаях, 8 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 29 очагов COVID-2019, среди рабочих – 57 случаев, среди служащих – 56, среди медиков – 13, среди пенсионеров – 47. В категории «иные» установлено 56 случаев.

В тяжелом состоянии - 197 пациентов, 145 подключены к ИВЛ. За сутки от ковида умерли 11 человек, за весь период пандемии скончались 1 325 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны 153 человека, за весь период пандемии вылечились 76 188 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 1 163 летальных исхода. За сутки в России выздоровели 30 462 человека. Всего в России зарегистрировано 8 432 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.

За пять дней вакцинацию от COVID-19 в Нефтеюганском районе прошли 800 человек. Вакцина в наличии есть во всех поселениях муниципалитета. А в Октябрьском районе за прошедшую неделю выросло количество заболеваний. В районе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Решение усилить контрольные меры принято и в Пыть-Яхе, там проверили, ездят ли в городских автобусах пассажиры без масок.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом и загруженности медперсонала на помощь медикам сургутских поликлиник придут врачи-ординаторы кожно-венерологического, врачебно-физкультурного и психоневрологического диспансеров.

Среди детских коллективов также есть очаги распространения коронавирусной инфекции. Поэтому в Нижневартовске, в образовательных организациях города разобщены 46 коллективов – 25 групп в детских садах и 21 класс в школах. Похожая ситуация и в Сургутском районе - из-за ковида в школах закрыты 50 классов.