Вернувшийся с СВО боец из Сургута устроил сюрприз жене, появившись в костюме белого медведя

Фото: скриншот из видео Владислава Брылеева

В социальных сетях появилось трогательное видео необычного сюрприза супруге, который решил устроить военнослужащий из Сургута. Мужчина вернулся домой на несколько дней для прохождения реабилитации и отдыха после полученного ранения. Переодевшись в костюм белого медведя, с огромным букетом цветов, он пришел к возлюбленной на работу. Реакция девушки, увидевшей лицо супруга, оказалась необычной: от неожиданности она запустила в него букет, а потом поцеловала и заключила в объятия, еле сдерживая слезы радости.

Оказалось, что кадры этой встречи на своей странице в соцсети опубликовал общественник Владислав Брылеев, именно он помогал Руслану и сопровождал его к супруге.

Фото предоставлено Русланом Бикеевым

- Братское сердце, жаль что так не надолго. Вторая командировка, второе ранение, давай уже домой живым, здоровым и с медалями! - написал Владислав в публикации.

Корреспондент «Комсомольской правды - Югра» пообщалась с героем Русланом Бикеевым, чтобы узнать подробности встречи.

- Я решил необычно появиться перед супругой. Она не знала, что я приехал, думала, что я за "ленточкой" (выражение пришло из армейского жаргона и подразумевает нахождение на передовой или на территории противника. – Прим. ред.). Она кинула в меня букетом, ведь утром я сказал ей, что нахожусь за "ленточкой", и нахожусь без связи. Как и любая женщина, она начала волноваться, - рассказал нам военнослужащий.

Руслан подтвердил, что приехал домой на 30 дней для реабилитации после ранения. В зону специальной военной операции он отправился добровольцем, так как у него есть военный опыт (боец уже много лет работает инструктором по тактической стрельбе, занимаясь как со взрослыми, так и с детьми). На занятиях они отрабатывают приемы обращения с оружием, проводят тактические тренировки, тренировки эвакуации раненых и многое другое.

- Я доброволец, ушел второй раз по контракту. Для меня важно отдать долг Родине, чтобы наши дети жили не под оружием, а в мире и согласии. У меня там очень много ребят, которые служат. Некоторые мои сослуживцы погибли. Я имею опыт боевых действий, поэтому мои знания намного ценнее там, чем я буду отсиживаться здесь. За "ленточкой" я тоже тренировал ребят, у меня была ударная рота в первом контракте. За время контракта получил орден Жукова, во второй командировке тоже заработал две медали - поделился историей своей службы Руслан.

После небольшого отдыха, а именно 23 мая, Руслана снова проводят на службу. Но это его не пугает. Мужчина уверен в себе и в своем деле.

Фото предоставлено Русланом Бикеевым

- Не деньги меня соблазнили, как многие говорят, «получишь деньги, досиди дома». Нет, я пошел туда не из-за денег, я пошел только и за того, что я могу и умею. Могу пацанов вернуть домой. Мне звонят семьи вернувшихся парней, кого я вытаскивал из боев, благодарят меня, что я спас им жизни. Наверное, это великая награда, когда ты можешь вернуть чьих-то мужей, сыновей, отцов домой живыми. Но самое тяжелое, когда перед твоими глазами умирают твои братья, а ты ничего не можешь сделать, - делится военнослужащий.

Сейчас мужчина будет дорабатывать свой второй контракт. Он поставил цель - помочь своими знаниями бойцам и вернуть домой как можно больше ребят.