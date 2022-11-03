День народного единства в Югре 4 ноября 2022: куда сходить, что посмотреть и где погулять

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

В пятницу, 4 ноября, россияне отметят один из важнейших государственных праздников, символизирующий единодушие людей. Дружный многонациональный Ханты-Мансийский округ также присоединится к празднованию. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в День народного единства в Югре 4 ноября 2022 года.

В Ханты-Мансийске, в рамках Открытого молодёжного форума национального согласия, запланированы мероприятия, посвящённые Дню народного единства. В 12:00 на площади у КТЦ "Югра-Классик" пройдет митинг-концерт "В единстве наша сила". В КДЦ "Октябрь" в 13:00 состоится выставка "Россией едины", а в 14:00 начнется благотворительный концерт "В единстве народа - единство России!".

В Нижневартовске 4 ноября, в День народного единства, также пройдут городские мероприятия. В 13 часов можно прийти на площадь Нефтяников, где состоится мероприятие «Россия объединяет сердца». Будут работать интерактивные площадки: мастер-классы, игры, интеллектуальные викторины. Творческие коллективы Центра национальных культур выступят с концертной программой. А еще пройдет акция «Письмо солдату». В 16:00 гостей и жителей города ждут во Дворце искусств на праздничком концерте «Сила в единстве» (бесплатные пригласительные билеты – в кассах Дворца искусств).

В Сургуте в 12:00 в Сити-Моле пройдут несколько мероприятий в рамках фестиваля этнотворчества "Праздник матрешки". В 14:00 пройдет праздничный концерт по адресу ул. Сибирская, 2. В 17:00 сургутский художественный музей открывает свои двери для горожан и приглашает на всероссийскую акцию "Ночь искусств".

В Урае жителей и гостей города приглашают в киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима», где 4 ноября пройдет: в 12:00 - фолк-фестиваль культуры народов России «Ярмарочная канитель»; в 13:00 – праздничный концерт «Нашей дружбы хороводов». Кроме того, творческие коллективы КДЦ «Нефтяник» организовали для урайцев Юбилейный концерт Почетного хорового коллектива «Россияночка» «Бегут года»!, который начнется в 14:00. С 18:00 до 21:00 в Культурно-историческом центре города 4 ноября пройдет Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

В Мегионе праздник начнется с торжественного митинга в 12:00, который пройдет во Дворце искусств. Там же пройдет: 12:30 - гала-концерт фестиваля национальных культур "Дружба народов"; 13:30 - выставка национальных блюд и выставка-продажа работ прикладного творчества. А в 15:00 ДК "Сибирь" приглашает мегионцев на праздничный концерт "Когда мы едины- мы непобедимы".

В Нефтеюганске 4 ноября в 15:00 в 3 микрорайоне (территория бывшего скейтпарка) состоится открытие первого в городе стрит-ритейла – ярмарки «Сувенирка». Гостей будет ждать фаер-шоу и показ мод.

В Пыть-Яхе МАУК "Культурно-досуговый центр" в 12:30 организует выставку декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Сила России в единстве народов", а в 13:00 начнет праздничный концерт "В единстве народа - единство страны".

В Когалыме праздничные мероприятия пройдут на центральной площади города - старт в 12:00. А в 17:00 горожане могут отправиться в "Музейно-выставочный центр" и посетить акцию "Ночь искусств".

В Покачах 4 ноября в 12:00 на площади МАУ ДК «Октябрь» пройдет праздничная программа «Россия объединяет». В 12:40 в ДЦ «Этвит» будет организована праздничная национальная торговля. А в детской школе искусств с 18:00 до 21:00 состоится ежегодная акция «Ночь искусств». В рамках акции посетителям будет представлена культурная программа: мастер-классы с приглашением мастеров Центра ремесел поселка Аган, тематическая фотозона и игры.

В праздничные дни в округе пройдет множество акций по поддержке мобилизованных и их семей. Например, школьники из Сургутского района запишут видеопоздравления для военнослужащих, а также отправят им письма и самодельные открытки.

В Югре, как и во всей стране, запланировано множество праздничных событий, а главный девиз праздника в этом году - «МЫ ВМЕСТЕ!». Более подробную информацию о мероприятиях, запланированных на праздничные дни можно узнать на официальных сайтах муниципалитетов округа, а также на их официальных страницах в соцсетях.

Напомним, мы писали ранее о том, что в День народного единства в столице и ещё некоторых муниципалитетах Югры ограничат движение транспорта.