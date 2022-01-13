В Югре, от отравления нелегальным алкоголем, умерли еще три человека

3 человека погибли после употребления суррогата в поселке Октябрьского района Фото: Татьяна Коркина

Очередное отравление "паленым" алкоголем в Югре унесло жизни 3 жителей Октябрьского района. Следователи завели уголовное дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость в одном из магазинов поселка. После употребления алкоголя в декабре 2021 года двое мужчин и женщина скончались, а еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу.

- В настоящее время следователями допрошены свидетели, проведена серия обысков в жилищах вышеуказанных лиц и магазине, по изъятым предметам назначены химические экспертизы - прокомментировали в ведомстве.

Владелец магазина, в котором продавалась опасная жидкость задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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