Коронавирус в Югре. Последние новости на 30 декабря 2021 года: больше всего случаев выявлено в Нижневартовске

Коронавирус в Югре. Последние новости на 30 декабря 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 30 декабря 2021 года. За сутки подтверждено 163 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах. Больше всего случаев зарегистрировано в Нижневартовске – 45 и Сургуте – 34.

Фото: yandex.ru/covid19

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 34 случая, 18-29 лет – 16 случаев, 30-49 лет – 54 случая, 50-64 лет – 29, старше 65 лет – 30. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 159 случаев, 4 случая завозных. Среди детей выявлено 34 случая COVID-19.

Состояние 78 пациентов тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день от ковида скончались 6 человек, за весь период от COVID-19 умерли 1 972 человека. Есть и хорошие новости: за сутки выписались 202 человека, за весь период пандемии вылечились 88 936 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 21 119 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 932 летальных исхода. За сутки в России вылечились 42 776 человек. Всего выявлен 10 458 271 случай коронавируса в 85 регионах России. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исхода, выздоровели 9 380 223 человека.