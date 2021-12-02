Коронавирус в Югре. Последние новости на 2 декабря 2021 года: вакцинация продолжается

Коронавирус в Югре. Последние новости на 2 декабря 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 2 декабря 2021 года. За сутки зафиксировано и подтверждено 238 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев заболевания за день выявлено в Нижневартовске – 52; Сургуте – 29; Нефтеюганске – 25; Кондинском районе – 25.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 43 случая, 18-29 лет – 21 случай, 30-49 лет – 93 случая, 50-64 лет – 59, старше 65 лет – 22. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 235 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 1 случай завозной. Среди детей выявлено 43 случая COVID-19.

В тяжелом состоянии находится 151 пациент, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 15 человек, за весь период от COVID-19 умерли 1 722 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 253 человека, за весь период пандемии выписались по выздоровлению 82 572 югорчанина.

За сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 1 226 человек, выздоровели 35 679 человек. Всего в России выявлено 9 669 718 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 276 419 летальных исходов, выздоровели 8 364 932 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Нягани уже больше 22,5 тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса. Первым компонентом вакцины привито больше 26,8 тысяч горожан. В городе каждый день работают процедурные кабинеты, в которых можно привиться.