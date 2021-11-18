Коронавирус в Югре. Последние новости на 18 ноября 2021 года: вылечились 182 человека

Коронавирус в Югре. Последние новости на 18 ноября 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 18 ноября 2021 года. В Югре зафиксировано и подтверждено 255 новых случаев коронавируса в 19 муниципалитетах округа. Больше всего случаев зарегистрировано в Нижневартовске – 57, Сургуте – 42 и Урае – 30. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 38 случая, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 104 случая, 50-64 лет – 56, старше 65 лет – 37. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 242 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 7 случаев завозных. Среди детей выявлено 38 случая COVID-2019, среди рабочих – 76 случай, среди служащих – 38, среди медицинских работников – 10, среди пенсионеров – 62. В категории «иные» установлено 41 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 205 пациентов, 152 нуждаются в ИВЛ. За сутки от ковида скончались 13 человек, а за весь период скончались уже 1 553 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 182 человека.

За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 182 538 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 7 882 836 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В общественных местах Нижневартовска продолжаются антиковидные рейды. За неделю выявили 68 нарушителей. Антиковидные рейды провели и в Октябрьском районе, там нарушений не выявили. Ситуация по распространению COVID-19 в Урае остается крайне напряженной, поэтому до 25 ноября три школы города перевели на дистанционный режим работы.

В Югре продолжается вакцинация и жители Нефтеюганска 60 лет и старше, желающие пройти вакцинацию от COVID-19, могут обратиться без очереди в прививочный пункт дневного стационара.

Кроме того, в Сургуте врачи спасли пациента с коронавирусной пневмонией и сосудистыми осложнениями. Мужчине экстренно сделали операцию, которая прошла успешно.