Врач скорой медицинской помощи Сургута спас новорожденную девочку Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Сургуте в скорую позвонил взволнованный отец, его дочка, которой всего 3 недели, задыхалась. Скорая приехала через 5 минут, молодой врач оценил тяжелое состояние малышки: девочка не дышала, лежала на спине и уже начинала синеть. Со слов родителей, после кормления ребенка положили на спину, младенец внезапно поперхнулся и перестал дышать, а потом посинел с головы до ног.

В квартире из-за происходящего родственники кричали и плакали. Врачи скорой преодолели кризисную ситуацию, извлекли из рта девочки мягкий сгусток белого цвета размером 1.5-2 см. После этого ребенок стал самостоятельно дышать, открыл глаза и начал двигаться. Для дальнейшего наблюдения девочку с мамой привезли в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства.

Отец ребенка обратился в оперативный отдел скорой медицинской помощи Сургута с благодарностью за слаженный труд, профессионализм и спасение его дочери. Рамид Мустафаев - врач, спасший девочку работает врачом скорой с начала октября, он прошел клиническую ординатору по специальности «Скорая медицинская помощь».

Фото: личная страница врача скорой медицинской помощи

- Наша клиническая база уже много лет является кузницей профессионалов своего дела, и мы нацелены на получение высоких результатов. Желаем успехов в работе нашим молодым специалистам, - отметил главный врач Владимир Ершов.