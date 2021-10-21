Коронавирус в Югре. Последние новости на 21 октября 2021 года: ситуация напряженная Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 21 октября 2021 года. В округе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и за прошедшие сутки на территории ХМАО выявлено 233 случая заражения "короной". Больше всего случаев за сутки выявлено в Сургуте – 47 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 33 случая, 18-29 лет – 34 случая, 30-49 лет – 96 случаев, 50-64 лет – 45, старше 65 лет – 25. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 220 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 9 случаев завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 175 пациентов, 135 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от COVID-19 умерли 11 человек и выписались по выздоровлению 153 человека.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 34 073 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Сургутском районе усилили контроль за соблюдением антиковидного режима, жители периодически нарушают принятые меры безопасности, но при этом количество рейдов только увеличилось. Проверки продолжаются и в Сургуте. Специалисты контрольного управления Администрации Сургута вместе с полицией контролируют соблюдение масочного режима в автосалонах и крупных торговых центрах.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации вновь открылся инфекционный госпиталь на базе Лянторской городской больницы на 100 мест.

Югорские школьники придумали QR-броши с информацией о вакцинации, так как по всему округу с 8 ноября заработает новая система для посещения общепита и ТЦ. Мы писали ранее том, какие именно ограничения вводятся в Югре для предотвращения распространения коронавируса, а ещё сообщали о том, кто обязан поставить прививку от коронавируса.