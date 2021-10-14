Роспотребнадзор Югры разъяснил кто обязан поставить прививку от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, Роспотребнадзор Югры разъяснил основные пункты постановления об обязательной вакцинации.

Кто обязан пройти курс вакцинации от коронавируса?

По сообщению ведомства, обязательная иммунизация показана жителям округа, которые тяжело переносят COVID-19 из-за физического состояния здоровья, это пожилые люди и люди с некоторыми хроническими заболеваниями, для которых вирус опасен осложнениями.

Прививку обязаны ставить работники имеющие профессиональный риск заболевания и распространения инфекции. А именно: работники объектов торговли, в том числе охранники; сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций; работники общепита, включая охранников; сотрудники клиентских подразделений организаций, оказывающих услуги связи; работники гостиниц, мотелей, хостелов, кемпингов и т.п. мест временного проживания людей; работники сферы бытовых услуг, в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и другие подобные услуги; работники, занятые в оказании государственных и муниципальных услуг; работники театров, кинотеатров, концертных залов; сотрудники фитнесс-центров и спортклубов.

Под работниками транспорта и транспортной инфраструктуры имеют ввиду работников пассажирского транспорта общего пользования. Это водители такси, работники вокзалов, аэропортов, речпортов и пристаней, в том числе сотрудников частных охранных предприятий и клининговых кампаний, обслуживающих вокзалы.

Привиться должны и вахтовики, независимо от места их постоянного проживания, не имеющие полного курса вакцинации и не болевшие больше 6 месяцев, предшествующих вакцинации.