В Нижневартовске и Сургуте из-за густого тумана задерживают рейсы Фото: Международный аэропорт "Сургут" им. Ф. Салманова

В Нижневартовске и Сургуте из-за густого тумана задерживают рейсы. Так, по информации онлайн табло аэропорта Нижневартовска, позже запланированного прибудут рейсы из Москвы авиакомпании «Аэрофлот». Позднее прибудут самолеты S7 из Новосибирска и «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска. С задержкой прибудут рейсы авиакомпании «Красавиа» из Красноярска и авиакомпании «СиЛА» из Новосибирска и Ноябрьска. Кроме того, перенесли время вылета вертолета «Нижневартовскавиа» в поселения района – Корлики и Ларьяк.

- Идёт тёплый атмосферный фронт. Это фронт, который движется в сторону холодного воздуха, за которым приходит потепление. В результате возникают туманы. Именно это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта Сургута. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени - прокомментировали ситуацию в АО "Аэропорт Сургут ".

Аналогичная ситуация сложилась и в других городах Югры. Встречающих, а также пассажиров рейсов просят уточнять время прибытия и вылета рейсов по телефонам справочных служб авиакомпаний и аэровокзала.