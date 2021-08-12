Партия «Новые люди» предложила компенсировать лечение югорчан у частных врачей при загруженности поликлиник

Фото: партия "Новые люди"

Новые люди предлагают компенсировать жителям Югры посещение платных медучреждений. Это позволит сократить время ожидания приема узкого специалиста.

Региональное отделение партии считает недопустимым то, что пациентам приходится долго ждать приёма узких специалистов. Чтобы сократить сроки оказания медицинской помощи, партия разрабатывает законодательную инициативу, которая позволит оплачивать визиты жителей Югры в частные клиники за счёт бюджета.

По словам авторов инициативы, на получение компенсации смогут рассчитывать люди, которые не могут попасть на приём к узкому специалисту в рамках ОМС из-за длительного ожидания.

Фото: партия "Новые люди"

- Время получения квалифицированной медицинской помощи так же важно, как и ее качество. Поэтому если человек не может попасть к врачу в течение двух недель, то он должен иметь возможность обратиться в платные клиники, с которыми у региональных властей должны быть договоры, - считает кандидат в депутаты Государственной Думы Владимир Цейтлин.

В партии считают, что современная бесплатная медицина бесплатна лишь условно. На деле многие услуги людям недоступны, хотя работа медиков оплачивается за счет отчислений работодателей в фонд ОМС.

Россияне должны иметь право получать своевременную и качественную медицинскую помощь, вне зависимости от загрузки государственных учреждений.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. От партии «Новые люди» в ХМАО в выборах примут участие Сергей Ионов и Владимир Цейтлин.

Также своих кандидатов выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия - за правду!», «Партия пенсионеров», КПРФ, «Гражданская платформа», «Яблоко», ЛДПР и «Коммунисты России».