Коронавирус в Югре. Последние новости на 25 июня 2021 года: вылечились 86 человек Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Югры сообщает: 59 203 случая новой коронавирусной инфекции, что составляет 3515,40 случая на 100 тысяч населения. За сутки зарегистрировано и подтверждено 93 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано: в Сургуте – 16. За сутки на COVID-19 обследованы 4 176 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 13 случаев, 18-29 лет – 9 случаев, 30-49 лет – 32 случай, 50-64 лет – 26, старше 65 лет – 13. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 80 случаев, 13 случаев завозных.

Состояние 71 пациента тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За всё время от COVID-19 умерли 806 человек. За сутки вылечились 86 человек, за весь период пандемии от коронавируса излечились 57 438 югорчан.

Из последних новостей: Образовательные учреждения Югры, при организации выпускных, должны учесть меры профилактики COVID-19. Но при этом выпускные не отменят, а родители могут присутствовать на торжестве при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

На сегодняшний день в России выявлено 5 388 695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 20 182 новых случая в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 915 615 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.