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Общество24 июня 2021 7:46

Выпускным в Югре быть: Торжества, связанные с вручением школьных аттестатов не отменяются

Образовательные учреждения, при организации выпускных, должны учесть меры профилактики COVID-19
Виктория Терина
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Выпускным в Югре не отменяются Фото: Городской информационный центр

Выпускным в Югре не отменяются Фото: Городской информационный центр

Хорошая новость для школьников Югры, торжества, связанные с вручением школьных аттестатов не отменяются. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба. Образовательные учреждения округа при организации выпускных вечеров должны учесть меры профилактики коронавируса, разработанные Департаментом образования вместе с Роспотребнадзором. А именно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски. Родители могут посетить выпускные при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

Стоит отметить, что при каждой школе Ханты-Мансийска создан патруль из педагогов школы и родителей, который следит за тем, чтобы дети соблюдали противоэпидемиологические меры: надевали маски при входе в помещения. В такие отряды входит от двух до четырёх педагогов и столько же родителей. Они проверяют ближайшие к школе территории, выходят в центр по необходимости.

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