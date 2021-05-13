Жители Ханты-Мансийске очистят от мусора свой город Фото: pixabay.com

Ханты-Мансийск присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна-2021». И по постановлению Администрации города 14 мая 2021 года объявлен вторым днём санитарной очистки.

В акции по очистке города могут участвовать хантымансийцы любых возрастов и профессий, школьники, студенты и трудовые коллективы могут присоединиться к массовому городскому субботнику. Стоит отметить, что каждый год к акции присоединяются новые города, компании, волонтерские и добровольческие отряды. В этом году по традиции участником станет и столица округа.

Желающие присоединиться к субботнику могут обратиться в отдел экологии Департамента городского хозяйства по телефону: 32-33-92. Сотрудники департамента помогут определить участок для уборки от мусора. График гибкий - время для уборки участник акции выбирает сам.