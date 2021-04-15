Инициативный проект Ханты-Мансийска получит поддержку

Фото: Городской информационный центр

В Югре подвели итоги регионального конкурса инициативных проектов, в котором принимали участие городские округа и муниципальные районы округа с инициативными проектами жителей, имеющих для них приоритетное значение.

Размер поддержки и лидеров конкурса определил Департамент общественных и внешних связей Югры на основании итогового рейтинга комиссии по проведению регионального конкурса инициативных проектов.

Победителями конкурса стали 48 проектов жителей региона. В их число вошёл проект Ханты-Мансийска «Благоустройство территории «Severin парк» 2 этап». В рамках проекта проведут расчистку водоема, электроосвещение территории парка и монтаж скамеек и урны.

Жители Ханты-Мансийска активно участвовали в голосовании за лучшие идеи. Работы по благоустройству Severin парка планируют завершить уже к концу этого города. Он станет комфортным общественным пространством для отдыха и занятия спортом жителей и гостей окружной столицы.